Bane i Deathstroke. Wrogowie Batmana dostaną własny film

Jeśli jesteś fanem Batmana, z pewnością nie przejdziesz obok tej informacji obojętnie. Słynni antagoniści Człowieka-nietoperza, Bane i Deathstroke, dostaną swój własny film. Jak zaraportował The Hollywood Reporter, obecni nadzorcy kinowego świata DC, James Gunn i Peter Saran, właśnie zaczęli prace przy planowaniu tego widowiska.

Złoczyńcy Gotham w jednym filmie

Na wielkim ekranie samodzielne filmy o złoczyńcach Batmana już mieliśmy okazję oglądać i to nie raz. Legion Samobójców otrzymaliśmy dwukrotnie, podobnie zresztą jak Jokera (premiera sequele już 4 października). Bane i Deathstroke w samodzielnym filmie jednak nigdy nie byli, choć ten pierwszy miał już okazję zagościć na wielkim ekranie. Pojawił się w osławionym Batmanie i Robinie, ale sprawiedliwość tej postaci oddał dopiero Tom Hardy w filmie Mroczny Rycerz powstaje. Deathstroke do filmów miał mniej szczęścia, choć były plany, by Batman skonfrontował się z nim w filmie szykowanym przez Bena Afflecka – który ostatecznie nie powstał. Wóczas w postać miał wcielić się Joe Manganiello.