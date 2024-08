Obcy: Romulus pobił w box officie poprzednie odsłony serii

Obcy: Romulus okazał się dla Disneya wielkim hitem. To już wiemy. Ale tego, czego nie wiedzieliśmy, związane jest z tym, że film Fede Alvareza bardzo korzystnie wypada w porównaniu do innych filmów serii Obcy. To zaskakujące, ale wyniki box office Romulusa dystansują globalne wyniki Obcego – ósmego pasażera Nostromo i Obcego – decydujące starcie. A jak wiemy, to właśnie pomiędzy tymi filmami rozgrywa się akcja najnowszej odsłony.

Obcy: Romulus jest hitem także w porównaniu do innych części serii

Trochę matematyki. Film Obcy: Romulus zarobił około 16 milionów dolarów w drugim weekendzie wyświetlania w Stanach Zjednoczonych. Z rynków zagranicznych uzyskał kolejne 41 milionów. Dzięki temu łączne wpływy krajowe wynoszą obecnie 72 miliony dolarów, zaś zagraniczne przychody sięgnęły 152 milionów dolarów. W sumie, na całym świecie film zarobił już 225 milionów dolarów. Film o budżecie 80 milionów dolarów przebija w ten sposób globalne wyniki box office poprzednich odsłon serii.