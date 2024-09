Pojawiła się grafika ze skasowanego Batmana od Bena Afflecka. Superbohater miał walczyć z tym przeciwnikiem

Jay Oliva już kilka lat temu udzielił wywiadu, w którym wspomniał o niezrealizowanym filmie o Batmanie. Przyznał, że historia była zupełnie inne od tego, co do tej pory widzieliśmy w produkcjach o Mrocznym Rycerzu.

Nie mogę powiedzieć zbyt wiele poza tym, że to było zaje***cie niesamowite. Historia Bena [Afflecka] miała dotyczyć czegoś, co tak naprawdę nigdy nie zostało ujęte w komiksach, ale opierało się mitach o Batmanie z ostatnich 80 lat i podchodziło do niej z nowej perspektywy. To było bardzo inteligentne podejście i było w nim wiele rzeczy, które naprawdę mi się podobały i żałuję, że ostatecznie nie doszło to do skutku.

Na początku to był naprawdę świetny projekt. Ben musiał odejść z powodów osobistych i całkowicie to rozumiałem, ale czas, który spędziłem z Benem podczas pracy nad projektem, był fantastyczny.