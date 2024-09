Joker 2 w finalnym zwiastunie. Brutalna rozprawa i ucieczka z Arkham

Do premiery Jokera 2 pozostało już niewiele czasu. Niedawno do sieci trafiły pierwsze recenzje, które nie zapowiadają wielkiego hitu. Krytycy nie są zgodni, co do jakości filmu, ale mimo to wytwórnia zdecydowało się wykorzystać poszczególne cytaty z dostępnych już opinii, które trafiły do najnowszego zwiastuna filmu. Materiał zawiera również kilka nowych scen i możemy zobaczyć, jak Arthur Fleck z twarzą pomalowaną na klauna przesłuchuje jednego ze świadków, czy młotkiem atakuje sędziego. Nie brakuje również ujęć na ucieczkę z Arkham przez głównego bohatera oraz jego ukochaną Lee, w którą wciela się Lady Gaga. Ostateczny zwiastun Joker: Folie à Deux zobaczycie poniżej.