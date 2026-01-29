Zaloguj się lub Zarejestruj

Elden Ring dostanie papierowego RPG-a

Maciej Petryszyn
2026/01/29 22:30
Marka Elden Ring pojawiła się zaledwie cztery lata temu. A już doczekała się bazowej gry, dodatku do niej, spin-offa i dodatku do spin-offa. I to nie koniec.

Okazuje się, że Elden Ring zyska kolejnego przedstawiciela. Aczkolwiek tym razem nie w świecie gier wideo, a papierowych gier RPG.

Elden Ring: Nightreign
Elden Ring: Nightreign

Elden Ring: Nightreign przeniesiony z ekranu na stół

Za projekt odpowiadać będzie japońskie Group SNE, dla którego nie będzie to bynajmniej pierwsza styczność z twórczością From Software. Firma ta już wcześniej przygotowała TTRPG-ową odmianę Dark Souls, która powstała z myślą o rynku japońskim. Ponadto spod jej rąk wyszło m.in. Sword World RPG, które w Kraju Kwitnącej Wiśni potrafiło rzucić rękawicę samemu Dungeons & Dragons.

O Elden Ring: Nightreign w wersji TTRPG wiemy na razie niewiele. Tak naprawdę jedyną pewną informacją jest na razie to, że papierowy RPG z uniwersum ER ukaże się już wiosną tego roku. Niemniej jedynie w Japonii i nie wiemy, czy są w ogóle plany, by przetłumaczyć grę na język angielski. Trudno zatem, przynajmniej na razie, w ogóle myśleć o ewentualnym polskim wydaniu w przyszłości.

Więcej informacji na temat nadchodzącej produkcji miało pojawić się dziś w magazynie GM Warlock. W opublikowanym tam tekście autorzy mieli zaprezentować wygląd całego TTRPG-a oraz opisać mechaniki, z jakich gracze będą korzystać podczas zabawy. Problem? GM Warlock wydawane jest jedynie w języku japońskim.

Samo Elden Ring: Nightreign to wspomniany we wstępie spin-off serii, który został wydany w maju 2025 roku z myślą o rozgrywce wieloosobowej. Reżyserem tej pozycji nie był ojciec serii Souls, Hidetaka Miyazaki, a Junya Ishizaki, a sama gra nie została przyjęta tak ciepło jak oryginał z 2022 roku. Mimo to Nightreign doczekało się dodatku Forsaken Hollows, który swoją premierę miał pod koniec 2025 roku.

Źródło:https://www.polygon.com/elden-ring-nightreign-ttrpg-dnd-role-playing-adaptation-japan/

Tagi:

Bez prądu
zapowiedź
From Software
Bandai Namco
Elden Ring
papierowy system RPG
TTRPG
Elden Ring Nightreign
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

