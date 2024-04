Nowa funkcja w Tekken 8 pod ostrzałem. Gracze narzekają na kontrowersyjną decyzję twórców

Już za kilka dni do Tekken 8 zawita nowy wojownik, Eddy Gordo. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się również, że do gry trafił Tekken Shop, co nie przypadło graczom do gustu. Tymczasem kolejna funkcja zmierzająca do bijatyki także okazała się powodem do rozżalenia fanów.