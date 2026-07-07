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George Clooney otrzyma prestiżową nagrodę. To dobry moment, by zapytać: czy wciąż jest filmową gwiazdą?

Jakub Piwoński
2026/07/07 08:00
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Wenecja uhonoruje aktora Złotym Lwem za całokształt twórczości.

George Clooney odbierze podczas 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji Złotego Lwa za całokształt twórczości. To jedno z najważniejszych wyróżnień w świecie kina. Jak zauważa jednak serwis World of Reel, nagroda stała się również pretekstem do dyskusji o tym, czy Clooney nadal jest aktorem, którego nazwisko samo potrafi przyciągnąć widzów do kin.

George Clooney
George Clooney

Jakim aktorem jest George Clooney?

Informując o wyróżnieniu dla Clooneya, World of Reel wraca do dyskusji, która od kilku lat regularnie powraca w Hollywood. Punktem wyjścia są słowa Quentina Tarantino, który już wcześniej przekonywał, że aktor od dawna nie jest gwiazdą potrafiącą samym nazwiskiem zapewnić filmowi sukces frekwencyjny. Podobną opinię wyraził niedawno również krytyk The Telegraph, wskazując, że ostatnie dwie dekady nie umocniły pozycji Clooneya jako kasowego lidera Hollywood.

Nie zmienia to jednak faktu, że dorobek Clooneya należy do najbardziej imponujących w jego pokoleniu. To właśnie role w takich filmach jak Ocean's Eleven, Grawitacja, Michael Clayton, Syriana, W chmurach, Spadkobiercy czy Gniew oceanu ugruntowały jego pozycję jednego z najważniejszych hollywoodzkich aktorów przełomu XX i XXI wieku.

W swoim oświadczeniu na wieść o szykowanej dla niego nagrodzie, Clooney zareagował z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru.

GramTV przedstawia:

Przeżyłem w Wenecji wiele niezwykłych chwil. To bez wątpienia mój ulubiony festiwal, a otrzymanie Złotego Lwa jest ogromnym zaszczytem. To pewnie oznacza też, że jestem już stary, ale mogę z tym żyć.

Niezależnie od tego, jak dziś ocenia się jego gwiazdorski status, Złoty Lew za całokształt twórczości wydaje się potwierdzeniem, że wpływ George'a Clooneya na współczesne kino pozostaje niepodważalny. A sama dyskusja o jego sile oddziaływania pokazuje raczej, jak bardzo zmieniło się Hollywood i znaczenie pojęcia „filmowej gwiazdy” w ostatnich latach.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/6/george-clooney-honored-with-golden-lion-at-venice-film-festival-amid-debate-over-his-movie-star-status

Tagi:

Popkultura
film
kino
Hollywood
popkultura
aktor
George Clooney
Festiwal Filmowy w Wenecji
nagroda honorowa
gwiazda filmowa
nagrody filmowe
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112