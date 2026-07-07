George Clooney otrzyma prestiżową nagrodę. To dobry moment, by zapytać: czy wciąż jest filmową gwiazdą?

George Clooney odbierze podczas 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji Złotego Lwa za całokształt twórczości. To jedno z najważniejszych wyróżnień w świecie kina. Jak zauważa jednak serwis World of Reel, nagroda stała się również pretekstem do dyskusji o tym, czy Clooney nadal jest aktorem, którego nazwisko samo potrafi przyciągnąć widzów do kin.

Jakim aktorem jest George Clooney?

Informując o wyróżnieniu dla Clooneya, World of Reel wraca do dyskusji, która od kilku lat regularnie powraca w Hollywood. Punktem wyjścia są słowa Quentina Tarantino, który już wcześniej przekonywał, że aktor od dawna nie jest gwiazdą potrafiącą samym nazwiskiem zapewnić filmowi sukces frekwencyjny. Podobną opinię wyraził niedawno również krytyk The Telegraph, wskazując, że ostatnie dwie dekady nie umocniły pozycji Clooneya jako kasowego lidera Hollywood.