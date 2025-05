Ballerina z nowym utworem. Posłuchajcie "Hand That Feeds" w wykonaniu Amy Lee z Evanescence i Halsey

Fani Halsey i Amy Lee z Evanescence mają powód do radości, bowiem artystki zaprezentowały wspólny utwór „Hand That Feeds”, który powstał na potrzeby filmu Ballerina.

Film Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka, w którym główne role grają Ana de Armas oraz Keanu Reeves, trafi do kin 6 czerwca. Akcja produkcji rozgrywa się w trakcie wydarzeń znanych z John Wick 3: Parabellum z 2019 roku. De Armas wciela się w postać Eve Macarro, która przechodzi brutalne szkolenie na zabójczynię w Rosji. Dobry film akcji często wymaga równie dobrej muzyki, więc twórcy zgłosili się w tej sprawie do Amy Lee z Evanescence oraz Halsey, które stworzyły jeden z utworów promujących produkcję.

Utrzymany w mrocznym i filmowym klimacie utwór idealnie oddaje atmosferę thrillera akcji, którego premiera zaplanowana jest na czerwiec. Halsey i Lee tworzą hipnotyzujący duet, śpiewając wspólnie: „Too late ’cause you know you can’t turn around and bite the hand that feeds” na tle niepokojących dźwięków fortepianu. Fani mogli po raz pierwszy usłyszeć fragment piosenki kilka dni wcześniej dzięki... wiadomości SMS rozesłanej przez Halsey.

O swojej współpracy, artystki poinformowały zaledwie trzy dni przed premierą utworu, publikując wspólne zdjęcie promocyjne na Instagramie. Fotografia przedstawia Halsey i wokalistkę Evanescence sięgające do siebie z dwóch końców sceny, spowitej w teatralnym półmroku. Dla Halsey współpraca z Amy Lee to spełnienie marzeń. Artystka od lat otwarcie przyznaje się do swojej fascynacji Evanescence. W 2024 roku nawet wcieliła się w postać Lee w ramach promocji swojego albumu “The Great Impersonator”. Tak skomentowała tę sprawę:

„Hand That Feeds” to pierwsze wydawnictwo Halsey od czasu lutowego singla „Safeword”. Z kolei Evanescence ostatnio zaprezentowali utwór „Afterlife”, stworzony na potrzeby serialu Netflixa Devil May Cry. Tak prezentuje się owoc pracy obu Pań:



Halsey to amerykańska piosenkarka i aktorka. Zyskała popularność dzięki swoim singlom takim jak "Ghost," "New Americana," "Without Me" czy "Without Me." Halsey jest znana z charakterystycznego stylu muzycznego łączącego pop, alternative, electropop i R&B, a także z otwartego wyrażania swojej tożsamości i tematów społecznych w swojej twórczości. Oprócz kariery muzycznej, angażuje się w różne inicjatywy społeczne i charytatywne. Amy Lee z kolei to amerykańska wokalistka, kompozytorka i jest najbardziej znana jako założycielka i frontmenka zespołu Evanescence. Amy Lee zdobyła popularność dzięki swoim charakterystycznym wokalom i melancholijnym, rockowym utworom, takim jak „My Immortal”, „Bring Me to Life” czy „Going Under”. Oprócz działalności z Evanescence, angażowała się w różne projekty muzyczne i solowe.