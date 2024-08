Baldur’s Gate 4 miał częściowo grywalną wersję, ale plany Lariana się zmieniły

Ostatecznie jednak belgijski zespół postanowił zmienić plany i porzucić projekt. Vincke wyjaśnia, że rozwój Baldur’s Gate 4 oznaczałby „robienie tego samego” przez kilka najbliższych lat. Taka perspektywa nie podobała się natomiast zarówno deweloperom z Larian Studios, jak i samemu dyrektorowi generalnemu.

Na koniec przypomnijmy, że gra Baldur’s Gate 3 dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Baldur’s Gate 3 – Z godnością i humorem.