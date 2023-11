Baldur’s Gate 3 zmierza na Xbox Series X/S. Larian podaje przybliżony termin

Larian Studios zapowiedziało, że Baldur’s Gate 3 zadebiutuje na Xbox Series X/S w grudniu bieżącego roku. Dokładną datę premiery gry na konsolach Microsoftu poznamy natomiast na gali The Game Awards 2023, która rozpocznie się 8 grudnia 2023 roku o 1:30 czasu polskiego . Niewykluczone, że belgijski zespół szykuje niespodziankę, a wspomniana produkcja jeszcze tego samego dnia trafi na sprzęty amerykańskiej firmy.

Kilka dni temu Larian Studios zasugerowało, że wkrótce ujawni, kiedy Baldur’s Gate 3 trafi na Xbox Series X/S . Wczoraj natomiast opublikowano wiadomość skierowaną do wszystkich posiadaczy konsol Microsoftu, którzy z niecierpliwością czekają na możliwość zapoznania się z najnowszą produkcją belgijskiego zespołu. Deweloperzy podali bowiem przybliżony termin premiery, ale na dokładną datę debiutu Baldur’s Gate 3 na Xbox Series X/S trzeba jeszcze nieco poczekać.

Zainteresowanym nie pozostaje jednak na ten moment nic innego, jak cierpliwie czekać na wspomniane wydarzenie. Warto również wspomnieć, że Baldur’s Gate 3 ma szansę zdominować The Game Awards 2023 . Najnowsza produkcja Larian Studios została bowiem nominowana w aż 8 kategoriach i – co nie powinno być zaskoczeniem – powalczy m.in. o tytuł „Gry roku”.

Na koniec przypomnijmy, że gra Baldur’s Gate 3 dostępna jest obecnie na komputerach osobistych oraz PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Baldur’s Gate 3 – Z godnością i humorem.

