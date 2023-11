Baldur’s Gate 3 wkrótce z datą premiery na Xbox? Larian szykuje dwa ogłoszenia

Baldur’s Gate 3 nie dało szans konkurencji na Golden Joystick Awards 2023. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla fanów wspomnianej produkcji, ponieważ najnowsze RPG od Larian Studios ma również szansę zdominować The Game Awards 2023. Belgijski zespół nie zamierza natomiast spoczywać na laurach i – jak się okazuje – szykuje dwa ogłoszenia, które powinny zainteresować m.in. posiadaczy konsol Xbox Series X/S.

Baldur’s Gate 3 może niebawem trafić na Xbox Series X/S. Larian Studios zapowiada „pracowity tydzień”

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter) Larian Studios poinformowało graczy o możliwości głosowania na Baldur’s Gate 3 w ramach The Game Awards 2023. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyna warta uwagi wiadomość, którą przekazał belgijski zespół. Deweloperzy ujawnili bowiem, że czeka ich „pracowity tydzień”, w którego trakcie podzielą się dwoma ogłoszeniami.