Baldur’s Gate 3 z walką w czasie rzeczywistym. Trwają prace nad ciekawym modem

W Baldur’s Gate 3 po raz pierwszy w historii serii mamy do czynienia z walką turową. Moder o pseudonimie „tinybike” pracuje natomiast nad modyfikacją, dzięki której starcia z przeciwnikami w najnowszej produkcji Larian Studios będą bardziej przypominać te z poprzednich odsłon serii Baldur’s Gate. Na dole wiadomości znajdziecie materiał wideo, który pozwala sprawdzić, jak całość prezentuje się w akcji.

Wczoraj informowaliśmy Was o modzie, który poprawia sceny intymne w Baldur’s Gate 3 . Okazuje się jednak, że nie jest to jedyna warta uwagi modyfikacja. Jeden z fanów wspomnianej produkcji postanowił bowiem wzbogacić najnowsze RPG od Larian Studios o tryb bez tur, w którym walka z przeciwnikami toczy się w czasie rzeczywistym.

Co ciekawe, zainteresowani mogą już pobierać modyfikację, która wprowadza do Baldur’s Gate 3 walkę w czasie rzeczywistym. Wspomniany mod dostępny jest na stronie Github, ale „tinybike” zaznacza, że jest to „bardzo, bardzo, bardzo wczesny szkielet”. Modera czeka jeszcze sporo pracy, ale bez wątpienia warto śledzić dalsze losy i rozwój tego projektu.