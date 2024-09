Ten mod sprawi, że seks w Baldur's Gate 3 będzie jeszcze lepszy

W Baldur’s Gate 3 jest duża swoboda w budowaniu bliskich relacji z członkami drużyny. Deweloper Larian Studios z powodzeniem oddaje autentyczne aspekty związków, intymności i seksu, co było wskazywane jako jedna z wielu zalet nowej gry. Jednak nie każdy romans w trzecich Wrotach Baldura można odtworzyć w łatwy sposób, co może sprawiać wrażenie, że te intymne chwile są statyczne, a nie dynamiczne. Nowy mod ma to zmienić.

Nowy mod w Baldur’s Gate 3 poprawia sceny intymne

Mod nosi nazwę Replayable Romance Scenes i wprowadza zmiany, które pozwalają graczom na ponowne przeżywanie tych wyjątkowych momentów. Stworzony przez Cerberyy i Moxi, ułatwia dostęp do intymnych scen w grze, eliminując potrzebę wczytywania wcześniejszych zapisów. Nowy element wprowadzony do gry to pojemnik na zaklęcia, który można zastosować do wybranych postaci, co umożliwia inicjowanie scen z dowolnym towarzyszem, NPC czy nawet nieożywionym obiektem. Te niestandardowe interakcje są niezależne od stanu gry.