Baldur’s Gate 3 to dopiero początek. Powstanie więcej „gier premium” na licencji Dungeons & Dragons

Zamierzamy wydawać gry premium. Mam nadzieję, że będą to jedne z najlepszych tytułów, jakie zobaczycie. Chcemy, aby marka Wizards kojarzyła się z wydawnictwem gier premium – podkreślił John Hight, prezes Wizards of the Coast.

Wizards of the Coast, właściciel licencji Dungeons & Dragons oraz Magic: The Gathering, ogłosił nową strategię dotyczącą gier. Firma chce w nadchodzących latach wydawać produkcje premium, które będą rozpoznawalne na całym świecie, a marka Wizards ma stać się synonimem wysokiej jakości w branży gamingowej.

Jednym z kluczowych projektów jest nowa gra akcji w uniwersum Dungeons & Dragons, którą tworzy Stig Asmussen, reżyser znany z serii Star Wars Jedi. Tytuł powstaje w nowo utworzonym studiu Giant Skull, w ramach ekskluzywnej umowy wydawniczej z Wizards of the Coast. Nie jest to jednak Baldur’s Gate 4, lecz zupełnie nowa opowieść w świecie D&D.

Mimo że współpraca z tak rozpoznawalnymi twórcami jak Asmussen jest dużym atutem, Hight zaznacza, że firma będzie również inwestować w mniej znane, ale obiecujące talenty.