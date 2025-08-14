Baldur’s Gate 3 to dopiero początek. Powstanie więcej „gier premium” na licencji Dungeons & Dragons

Wizards of the Coast, właściciel licencji Dungeons & Dragons oraz Magic: The Gathering, ogłosił nową strategię dotyczącą gier. Firma chce w nadchodzących latach wydawać produkcje premium, które będą rozpoznawalne na całym świecie, a marka Wizards ma stać się synonimem wysokiej jakości w branży gamingowej.
Dungeons & Dragons otrzyma więcej wysokobudżetowych gier jak Baldur’s Gate 3
Zamierzamy wydawać gry premium. Mam nadzieję, że będą to jedne z najlepszych tytułów, jakie zobaczycie. Chcemy, aby marka Wizards kojarzyła się z wydawnictwem gier premium – podkreślił John Hight, prezes Wizards of the Coast.
Mimo że współpraca z tak rozpoznawalnymi twórcami jak Asmussen jest dużym atutem, Hight zaznacza, że firma będzie również inwestować w mniej znane, ale obiecujące talenty.
Nie spotyka się takich ludzi jak Stig na co dzień. Dlatego będziemy musieli postawić na wschodzące talenty, może tworzyć mniejsze gry i dać im szansę na zbudowanie zespołów oraz zdobywanie doświadczenia. Planujemy też robić rzeczy eksperymentalne – wyjaśnił.
Obecnie Wizards of the Coast prowadzi pięć wewnętrznych studiów deweloperskich, a w planach ma poszerzenie portfolio o kolejne projekty.
Zamierzamy rozpocząć kilka nowych projektów, miejmy nadzieję w podobnym stylu, choć może nie tak dużych, jak to, do czego dąży Stig. Potem możecie spodziewać się kilku mniejszych rzeczy, choć nie chcę podawać dokładnej liczby – powiedział Hight.
Przyszłość wydawnicza Wizards of the Coast obejmuje zarówno wysokobudżetowe produkcje, jak i mniejsze, eksperymentalne projekty, które mogą wnieść świeżość do gatunku gier fantasy.
Przyglądamy się wielu rzeczom i staramy się inwestować w to, w co wierzymy najbardziej. Ale mamy miejsce na więcej – dodał prezes.
Takie podejście może otworzyć drzwi dla nowych twórców, którzy wprowadzą oryginalne pomysły i nietypowe rozwiązania do gier osadzonych w uniwersum D&D. Historia branży pokazuje, że debiutujące zespoły często potrafią zaskoczyć, a najlepszym przykładem może być Clair Obscur: Expedition 33, stworzony w dużej mierze przez początkujących deweloperów, który zdobył uznanie graczy i krytyków. W efekcie strategia Wizards of the Coast może sprawić, że obok głośnych hitów od weteranów pojawią się także prawdziwe perełki od nowych twórców.