Baldur’s Gate 3 – porcja ciekawych statystyk

O Baldur’s Gate 3 będziemy słyszeć jeszcze długo. Sukces jaki odniosło dzieło Larian Studios jest godny pozazdroszczenia. Obecnie jest to najwyżej oceniana gra w tym roku i detronizuje nową Zeldę. Deweloperzy podzielili się sytą porcją ciekawych statystyk, które mówią więcej o najczęstszych wyborach graczy.

Najpopularniejsze postacie w Baldur’s Gate 3

Z przedstawionych grafik i danych możemy dowiedzieć się chociażby, że najczęściej wybieraną przez graczy rasą jest półelf. Jeśli zaś chodzi o klasę, to użytkownicy najchętniej wybierają postać paladyna. Za sprawą specjalnych zdolności pozwalających rozmawiać z umarłymi i zwierzętami wspólnie przepytaliśmy już 1 400 000 zwłok i 2 400 000 zwierzaków.



Łącznie wszyscy użytkownicy spędzili w świecie Baldur’s Gate 3 ponad 10 000 000 godzin, co można przeliczyć na 1 225 lat. Co ciekawe, w tygodniu premierowym zaledwie 368 dało radę ukończyć grę. Pod tym adresem znajdziecie więcej informacji na temat osiągnięć graczy, a my zachęcamy do zapoznania się z danymi zamieszczonymi na poniższej grafice. Chętnie dowiemy się również , jakie są Wasze wrażenia z rozgrywki. Dajcie też znać, która ze statystyk najbardziej Was zaskoczyła.



Na koniec przypomnijmy, że gra Baldur’s Gate 3 dostępna jest obecnie wyłącznie na PC. Już 7 września najnowsza produkcja Larian Studios zadebiutuje na PlayStation 5. Zainteresowanych wspomnianym tytułem zapraszamy również do lektury: (Uwaga! Prace w toku) Recenzja Baldur’s Gate 3 –Z godnością i humorem.