Baldur’s Gate 3 najwyżej ocenianą grą 2023 roku. RPG zdetronizowało nową Zeldę

Mikołaj Ciesielski

Walka o tytuł „Gry roku” trwa w najlepsze.

Walka o tytuł „Gry roku” trwa więc w najlepsze. Warto jednak zauważyć, że obecnie Baldur’s Gate 3 otrzymał na Metacritic jedynie 14 pełnych recenzji, czyli takich, które zawierają ocenę. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ma natomiast na swoim koncie takich opinii aż 145.