Baldur’s Gate 3 otrzyma nowe klasy postaci i kosmiczne mechaniki. Fani pracują nad niezwykle ambitnym projektem wielkości dodatku

To może być pozycja obowiązkowa dla każdego fana gry Larian Studios.

Choć Larian Studios oficjalnie zakończyło rozwój Baldur’s Gate 3, społeczność moderska nie zwalnia tempa i przygotowuje projekty, które mogą całkowicie odmienić rozgrywkę. Jednym z najbardziej ambitnych przedsięwzięć jest Cosmic Vessel, autorski mod tworzony przez zespół Cosmic Games Productions. Twórcy zapowiadają nie tylko nową klasę postaci, ale też zupełnie świeże mechaniki, rozbudowaną fabułę i własnego bohatera z pełnym dubbingiem. Baldur’s Gate 3 – fani tworzą najbardziej ambitny mod do gry Centralnym punktem projektu jest oryginalna klasa czarującego wojownika, oparta na tzw. „kosmicznej energii”, która pozwala graczom wykorzystywać zupełnie nowy system zasobów o nazwie Cosmic Charge. Ta mechanika będzie napędzać trzy unikalne podklasy, każda z własnym stylem walki, narracją i rozwojem ekwipunku.

Pierwszą z nich jest Essence, skoncentrowana na agresywnej i ryzykownej walce. Bohater tej specjalizacji wykorzystuje własne zdrowie jako paliwo dla potężnych zaklęć i ataków. Twórcy podkreślają, że gra tą klasą wymaga precyzyjnego zarządzania zasobami i szybkich decyzji w walce. To styl dla graczy, którzy lubią ryzykować, ale są gotowi zostać za to wynagrodzeni ogromną siłą – zapowiadają autorzy moda. Infusion to przeciwieństwo poprzedniej ścieżki. Ta podklasa skupia się na wsparciu drużyny, leczeniu i wzmacnianiu sojuszników. Czerpie energię z gwiazd i konstelacji, działając z dystansu i wzmacniając pozycję drużyny. Chcieliśmy stworzyć klasę wsparcia, która naprawdę zmienia dynamikę starć i nagradza strategiczne myślenie – dodają twórcy.

Najbardziej intrygującą propozycją wydaje się Atomic Chronographer, czyli specjalizacja manipulująca czasem i grawitacją. Postać tej klasy może kontrolować ruch przeciwników, spowalniać tempo walki i wywoływać efekt domina wśród wrogów. System opiera się na obszarowych zaklęciach kontroli pola bitwy i efektach łańcuchowych. Każda z podklas otrzyma indywidualnie rozwijany zestaw pancerzy, który będzie ewoluować wraz z postępem bohatera. Wygląd i skuteczność wyposażenia mają zmieniać się w zależności od rozwoju fabuły i poziomu postaci. Twórcy podkreślają, że projekt Cosmic Vessel to coś więcej niż dodanie nowej klasy. Obejmuje także zupełnie nową linię fabularną, rozgrywającą się przez wszystkie trzy akty gry, z w pełni udźwiękowionym bohaterem pochodzenia. Mod ma również wprowadzić dziesiątki nowych zaklęć, przeciwników oraz unikalnych interakcji z otoczeniem. To projekt tworzony z pasją przez fanów dla fanów. Naszym celem jest stworzenie doświadczenia, które płynnie wpasuje się w świat Baldur’s Gate 3, a jednocześnie zaoferuje coś, czego w grze jeszcze nie było – informują twórcy Cosmic Games Productions. Zespół pracuje społecznie i liczy na wsparcie społeczności. Według planów mod może zostać udostępniony pod koniec przyszłego roku, choć autorzy zaznaczają, że przy tak dużej skali przedsięwzięcia termin może ulec zmianie. Jeśli jednak wszystko się powiedzie, Cosmic Vessel ma szansę stać się jednym z największych i najbardziej rozbudowanych modów w historii Baldur’s Gate 3.

