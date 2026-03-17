Fani znaleźli sposób na uratowanie Arthura Morgana w Red Dead Redemption 2. Gra otrzymała alternatywne zakończenie

Gracze nareszcie mogą uratować uwielbianą postać.

Fani Red Dead Redemption 2 ponownie znaleźli sposób, by odświeżyć jedno z najbardziej pamiętnych doświadczeń ostatnich lat. Tym razem chodzi o postać Arthura Morgana, którego tragiczny los od lat budzi emocje wśród graczy. Nowa modyfikacja pozwala jednak spojrzeć na jego historię z zupełnie innej perspektywy. Red Dead Redemption 2 - Arthur Morgan może przeżyć. Mod zmienia kluczowy element fabuły Jednym z najważniejszych momentów w grze od Rockstar Games jest diagnoza gruźlicy, która nieuchronnie prowadzi bohatera do smutnego finału. To wydarzenie stanowi fundament narracji i wpływa na odbiór całej historii. Do tej pory nie istniał żaden oficjalny sposób, by odmienić ten los.

Sytuację zmienia fanowska modyfikacja Arthur Free Roam Unlocker, przygotowana przez twórcę o nicku somncoitus. Mod eliminuje chorobę Arthura, dzięki czemu bohater może dalej funkcjonować w świecie gry, choć nie wraca do pełni sił. To jednak dopiero początek zmian. Twórca moda zdecydował się również na ingerencję w strukturę otwartego świata. Gracze zyskują dostęp do regionu New Austin, który w podstawowej wersji gry był praktycznie zablokowany dla Arthura. Usunięto także mechanikę niewidzialnego snajpera, która wcześniej skutecznie uniemożliwiała eksplorację zachodnich terenów.

Dzięki temu możliwe jest swobodne przemierzanie całej mapy bez sztucznych ograniczeń. Choć New Austin nie oferuje rozbudowanej zawartości fabularnej, dla wielu fanów sama możliwość odwiedzenia tych terenów w roli Arthura stanowi dużą wartość. Jednym z bardziej dyskutowanych elementów Red Dead Redemption 2 był epilog, w którym stery przejmuje John Marston. Mimo że to postać dobrze znana fanom serii, część graczy miała trudność z rozstaniem się z Arthurem po kilkudziesięciu godzinach wspólnej przygody. Nowa modyfikacja pozwala ominąć ten problem i kontynuować rozgrywkę ulubionym bohaterem. To propozycja szczególnie dla tych, którzy traktują świat gry jako przestrzeń do swobodnej eksploracji, a nie tylko zamkniętą historię. Od premiery Red Dead Redemption 2 społeczność wielokrotnie zastanawiała się, czy istnieje sposób na zmianę losu Arthura lub odblokowanie niedostępnych obszarów mapy. Oficjalnie nigdy nie było takiej możliwości, ale modderzy po raz kolejny udowadniali swoją kreatywność. Arthur Free Roam Unlocker pobierzecie z tej strony. Tam też znajdziecie instrukcję instalacji moda oraz wszystkie szczegóły projektu.

