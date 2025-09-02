Baldur's Gate 3 w historycznie najniższej cenie. Hit RPG tanio na Steam

Produkcja Larian Studios dostępna jest na Steam w najniższej jak dotąd cenie.
Na taką ofertę wielu pecetowych graczy czekało od dawna. Baldur's Gate 3 znalazł się w ofercie w środku tygodnia na Steam i to z wysoką zniżką. Jak dotąd nigdy wcześniej, od czasu premiery gry, ten tytuł nie otrzymał tak dużej promocji w oficjalnej dystrybucji. Warto więc skorzystać z atrakcyjnego rabatu.
Baldur's Gate 3 – tanio na Steam
Baldur's Gate 3 doczekał się aż 25% procentowej promocji i obecnie kosztuje 186,75 zł. Jest to najniższa cena gry na PC, pochodząca z oficjalnych sklepów. Oferta trwa tylko do 8 września.
Zbierz swoją drużynę i wyrusz ponownie do Zapomnianych Krain w opowieści o przyjaźni i zdradzie, poświęceniu i przetrwaniu oraz pokusie władzy absolutnej.
Za sprawą pasożyta, który łupieżcy umysłu umieścili w twojej głowie, budzi się w tobie tajemnicza moc. Staw jej opór i pokonaj siły ciemności ich własną bronią, albo poddaj się jej i stań się ucieleśnieniem zła.
Twórcy Divinity: Original Sin 2 przedstawiają grę RPG nowej generacji, osadzoną w świecie Dungeons & Dragons.
Wybieraj spośród 12 klas i 11 ras wprost z podręcznika gracza D&D i stwórz awatara lub graj jako postać fabularna z własną historią. Możesz też zmierzyć się ze swoim wewnętrznym zepsuciem jako Mroczna Żądza, w pełni konfigurowalny bohater z własną, unikalną mechaniką i historią. Niezależnie od tego, kim zdecydujesz się być, przeżywaj przygody, zdobywaj łupy, walcz i romansuj w Zapomnianych Krainach i poza nimi. Zbierz drużynę. Przeżyj przygodę online w maksymalnie czteroosobowej drużynie.
