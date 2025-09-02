Baldur's Gate 3 w historycznie najniższej cenie. Hit RPG tanio na Steam

Zbierz swoją drużynę i wyrusz ponownie do Zapomnianych Krain w opowieści o przyjaźni i zdradzie, poświęceniu i przetrwaniu oraz pokusie władzy absolutnej.

Za sprawą pasożyta, który łupieżcy umysłu umieścili w twojej głowie, budzi się w tobie tajemnicza moc. Staw jej opór i pokonaj siły ciemności ich własną bronią, albo poddaj się jej i stań się ucieleśnieniem zła.

Twórcy Divinity: Original Sin 2 przedstawiają grę RPG nowej generacji, osadzoną w świecie Dungeons & Dragons.

Wybieraj spośród 12 klas i 11 ras wprost z podręcznika gracza D&D i stwórz awatara lub graj jako postać fabularna z własną historią. Możesz też zmierzyć się ze swoim wewnętrznym zepsuciem jako Mroczna Żądza, w pełni konfigurowalny bohater z własną, unikalną mechaniką i historią. Niezależnie od tego, kim zdecydujesz się być, przeżywaj przygody, zdobywaj łupy, walcz i romansuj w Zapomnianych Krainach i poza nimi. Zbierz drużynę. Przeżyj przygodę online w maksymalnie czteroosobowej drużynie.