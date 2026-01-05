Baldur's Gate 3 po raz kolejny wbudza kontrowersje nagrodą. Steam Awards zaskakuje

Baldur’s Gate 3 zdobyło kolejne wyróżnienie, ale tym razem nawet część fanów nie jest przekonana, czy Larian Studios faktycznie na nie zasłużyło. Podczas tegorocznych Steam Awards społeczność nagrodziła Baldur’s Gate 3 statuetką w kategorii „Owoc miłości”, przeznaczonej dla gier rozwijanych i wspieranych długo po premierze. Choć tytuł Larian Studios ma na koncie liczne aktualizacje, zwycięstwo to spotkało się z wyjątkowo chłodnym odbiorem.

Baldur’s Gate 3 – nagroda, która podzieliła społeczność

„Owoc miłości” trafia do gier, które przez lata ewoluują dzięki regularnym poprawkom i nowej zawartości. Baldur’s Gate 3 spełnia te kryteria formalnie – otrzymywał łatki techniczne, aktualizacje fabularne oraz nowe podklasy. Mimo to część graczy wskazuje, że tempo i skala zmian w 2025 roku były ograniczone.