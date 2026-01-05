Zaloguj się lub Zarejestruj

Baldur's Gate 3 po raz kolejny wbudza kontrowersje nagrodą. Steam Awards zaskakuje

Mikołaj Berlik
2026/01/05 17:00
„Owoc miłości” ze Steam Awards wywołał dyskusję o tym, czym naprawdę jest długoterminowe wsparcie gry.

Baldur’s Gate 3 zdobyło kolejne wyróżnienie, ale tym razem nawet część fanów nie jest przekonana, czy Larian Studios faktycznie na nie zasłużyło. Podczas tegorocznych Steam Awards społeczność nagrodziła Baldur’s Gate 3 statuetką w kategorii „Owoc miłości”, przeznaczonej dla gier rozwijanych i wspieranych długo po premierze. Choć tytuł Larian Studios ma na koncie liczne aktualizacje, zwycięstwo to spotkało się z wyjątkowo chłodnym odbiorem.

Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 – nagroda, która podzieliła społeczność

„Owoc miłości” trafia do gier, które przez lata ewoluują dzięki regularnym poprawkom i nowej zawartości. Baldur’s Gate 3 spełnia te kryteria formalnie – otrzymywał łatki techniczne, aktualizacje fabularne oraz nowe podklasy. Mimo to część graczy wskazuje, że tempo i skala zmian w 2025 roku były ograniczone.

W dyskusjach na Reddicie często pojawia się argument, że nagroda powinna przypaść No Man’s Sky. Produkcja Hello Games, która po nieudanej premierze przeszła wieloletnią transformację, w 2025 roku otrzymała m.in. aktualizację 6.0 Voyagers oraz serię dużych rozszerzeń. Zdaniem wielu komentujących to właśnie ten tytuł najlepiej oddaje ideę „gry uratowanej przez twórców”.

Krytycy wyboru Baldur’s Gate 3 zwracają uwagę, że większość zeszłorocznych aktualizacji skupiała się na poprawkach błędów i wsparciu modów, a nie na realnym rozwoju zawartości. W ich ocenie to za mało, by konkurować z grami rozwijanymi niemal jak usługi live-service.

Oprócz Baldur’s Gate 3 i No Man’s Sky nominowane były także Helldivers 2, Rust oraz Dota 2.

