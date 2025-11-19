Bad Omens wydają nowy singiel "Left For Good”. Ciężkim riffom gitarowym towarzyszy teledysk

Utwór ukazał się nakładem Sumerian Records, zaraz po wywiadzie w audycji New Music Daily w Apple Music. To już czwarte nowe wydawnictwo grupy w tym roku, a jednocześnie kolejny mocny dowód na ich rozwój jako jednego z najbardziej nowatorskich zespołów współczesnego rocka. Frontman Noah Sebastian ujawnił, że zespół jest głęboko zanurzony w pracy nad kolejnym albumem, który zapowiada się jako najbardziej ambitny i brzmieniowo rozbudowany etap w ich karierze.

Bad Omens z nowym singlem

Napędzany mroczną, industrialną elektroniką i gęstą atmosferą, “Left For Good” przypomina zejście w głąb psychiki zespołu, łącząc melodię, melancholię i intensywność w równych proporcjach. Utwór rozwija się od niepokojącego, pulsującego wstępu do potężnego, emocjonalnie oczyszczającego breakdownu. Wokal Sebastiana przechodzi od eterycznego falsetu do przeszywających krzyków, oddając jednocześnie emocjonalne załamanie i determinację. Wszystko spaja hipnotyczny refren: “Why do I stay in the middle, why do I say just a little…”, esencja emocjonalnego napięcia, które zdefiniowało drogę Bad Omens na szczyty list.