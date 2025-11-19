Bad Omens wydają nowy singiel "Left For Good”. Ciężkim riffom gitarowym towarzyszy teledysk

Rockowy zespół Bad Omens, regularnie zdobywający szczyty list przebojów, powraca z hipnotyzującym nowym singlem “Left For Good”.
Utwór ukazał się nakładem Sumerian Records, zaraz po wywiadzie w audycji New Music Daily w Apple Music. To już czwarte nowe wydawnictwo grupy w tym roku, a jednocześnie kolejny mocny dowód na ich rozwój jako jednego z najbardziej nowatorskich zespołów współczesnego rocka. Frontman Noah Sebastian ujawnił, że zespół jest głęboko zanurzony w pracy nad kolejnym albumem, który zapowiada się jako najbardziej ambitny i brzmieniowo rozbudowany etap w ich karierze.
Bad Omens z nowym singlem
Napędzany mroczną, industrialną elektroniką i gęstą atmosferą, “Left For Good” przypomina zejście w głąb psychiki zespołu, łącząc melodię, melancholię i intensywność w równych proporcjach. Utwór rozwija się od niepokojącego, pulsującego wstępu do potężnego, emocjonalnie oczyszczającego breakdownu. Wokal Sebastiana przechodzi od eterycznego falsetu do przeszywających krzyków, oddając jednocześnie emocjonalne załamanie i determinację. Wszystko spaja hipnotyczny refren: “Why do I stay in the middle, why do I say just a little…”, esencja emocjonalnego napięcia, które zdefiniowało drogę Bad Omens na szczyty list.
“Left For Good” to kolejny singiel po serii sukcesów zespołu. Filmowy “Specter” stał się ich najszybszym utworem, który wspiął się na 1 miejsce Billboard Mainstream Rock Airplay oraz Mediabase Active Rock, docierając także do 15 miejsca Billboard Alternative Airplay i przekraczając 54 miliony streamów na świecie. Poprzednia premiera, hymn “Dying To Love”, zadebiutowała na 1 miejscu Billboard Alternative Digital Song Sales i szybko trafiła do najchętniej dodawanych utworów w Rock Radio, debiutując na 33 miejscu Mediabase Active Rock.
GramTV przedstawia:
Końcówka roku będzie dla Bad Omens bardzo intensywna. Zespół rusza w europejską część trasy koncertowej “Do You Feel Love”, startując 21 listopada w Dublinie z gościnnym udziałem Bilmuri i The Ghost Inside. Wiosną 2026 formacja przyjedzie z trasą do Ameryki Północnej, wspierana przez Beartooth i President.
Bad Omens są świeżo po trzech spektakularnych latach napędzonych sukcesem przełomowego albumu “The Death Of Peace Of Mind” z 2022. Płyta określana przez Revolver jako “oszałamiająca fuzja mrocznego, weekendowego popu z industrialnym metalcore’em”, zgromadziła ponad 1,8 miliarda streamów, a cały katalog zespołu przekroczył 2,7 miliarda. Album posiada status złotej płyty RIAA. Sukces zespołu przyspieszył viral “Just Pretend” na TikToku, który przekształcił się w wielki przebój i pierwszy platynowy singiel Bad Omens. Utwór zdobył 1 miejsce w U.S. Alternative Radio i zdominował roczne zestawienia Billboardu.
