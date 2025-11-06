Bad Brain Games kończy działalność po dwóch latach. To już kolejne zamknięte studio NetEase

Studio Bad Brain Games, które zostało zamknięte po zaledwie dwóch latach działalności.
NetEase zamyka kolejne studio, które pracowało nad grą, która najprawdopodobniej nigdy nie zostanie wydana. Kierujący zespołem Sean Crooks poinformował w mediach społecznościowych, że Bad Brain Game Studios zakończy działalność 17 listopada, po tym jak firma macierzysta wycofała finansowanie projektu. Co istotne, tego samego dnia zamknięte zostanie także inne studio NetEase, a miannowicie Fantastic Pixel Castle.
Kolejne studio należące do NetEase zostało zamknięte
W oświadczeniu opublikowanym na LinkedIn, Sean Crooks podkreślił, że decyzja o zamknięciu zapadła pomimo prób znalezienia nowego partnera biznesowego dla studia i rozwijanego projektu:
Nasz zespół wkładał całe serce w tę podróż, codziennie przekraczając kreatywne i techniczne granice z pasją, wyobraźnią i rzemiosłem. To co wspólnie osiągnęliśmy, jest dowodem niezwykłego talentu zespołu.
Dodał również, że pozytywne reakcje na prezentowane fragmenty niewydanej gry były dla twórców wielkim wsparciem:
Choć wynik nie jest tym, na który liczyliśmy, widziałem na własne oczy, że dotarliśmy do graczy i twórców, którzy wierzyli w to, co budujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali i wierzyli w naszą wizję.
Czym zajmowało się Bad Brain Game Studios? Studio zostało założone w maju 2023 roku, a na jego czele stanął Sean Crooks, który w przeszłości był producentem między innymi Watch Dogs: Legion. Obecnie zespół pracował nad grą Midnight Riders. Miała to być gra action-adventure z otwartym światem, utrzymywana w estetyce lat 80. Sean Crooks udostępnił wcześniej krótki materiał prezentujący koncepcję gry. Niestety wraz z zamknięciem studia, los Midnight Riders pozostaje niepewny i wiele wskazuje na to, że projekt nie nie zostanie wydany.
