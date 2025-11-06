Bad Brain Games kończy działalność po dwóch latach. To już kolejne zamknięte studio NetEase

NetEase zamyka kolejne studio, które pracowało nad grą, która najprawdopodobniej nigdy nie zostanie wydana. Kierujący zespołem Sean Crooks poinformował w mediach społecznościowych, że Bad Brain Game Studios zakończy działalność 17 listopada, po tym jak firma macierzysta wycofała finansowanie projektu. Co istotne, tego samego dnia zamknięte zostanie także inne studio NetEase, a miannowicie Fantastic Pixel Castle.

Kolejne studio należące do NetEase zostało zamknięte

W oświadczeniu opublikowanym na LinkedIn, Sean Crooks podkreślił, że decyzja o zamknięciu zapadła pomimo prób znalezienia nowego partnera biznesowego dla studia i rozwijanego projektu: