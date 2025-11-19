BabyMonster prezentują energicznego singla. Posłuchajcie utworu "Psycho"

18 listopada, YG Entertainment wraz z BabyMonster opublikowali teledysk do utworu “Psycho”, pochodzącego z najnowszego mini-albumu grupy, “We Go Up”. Klip, podobnie zresztą jak sam utwór, łączy w sobie wiele koncepcji i stylistyk.

BabyMonster prezentują nowy singiel

Wideo przedstawia członkinie zespołu w szeregu zróżnicowanych scen: od mieszkania będącego miejscem zbrodni, przez wnętrza inspirowane japońską estetyką, aż po złomowisko, które w finale zostaje podpalone. “Psycho” to dynamiczny, wielogatunkowy numer łączący elementy popu, rapu, dance i rocka. Utwór znalazł się na najnowszym mini-albumie “We Go Up”, który ukazał się 10 października, po krótkim opóźnieniu. Pierwotnie EP-ka miała trafić do fanów 1 października, jednak data pokrywała się z obchodami Chuseok.