BabyMonster prezentują energicznego singla. Posłuchajcie utworu "Psycho"

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/19 13:10
Chwytliwy utwór BabyMonster pochodzi z najnowszego mini-albumu “We Go Up”.

18 listopada, YG Entertainment wraz z BabyMonster opublikowali teledysk do utworu “Psycho”, pochodzącego z najnowszego mini-albumu grupy, “We Go Up”. Klip, podobnie zresztą jak sam utwór, łączy w sobie wiele koncepcji i stylistyk.

BabyMonster
BabyMonster

BabyMonster prezentują nowy singiel

Wideo przedstawia członkinie zespołu w szeregu zróżnicowanych scen: od mieszkania będącego miejscem zbrodni, przez wnętrza inspirowane japońską estetyką, aż po złomowisko, które w finale zostaje podpalone. “Psycho” to dynamiczny, wielogatunkowy numer łączący elementy popu, rapu, dance i rocka. Utwór znalazł się na najnowszym mini-albumie “We Go Up”, który ukazał się 10 października, po krótkim opóźnieniu. Pierwotnie EP-ka miała trafić do fanów 1 października, jednak data pokrywała się z obchodami Chuseok.

Założyciel YG Entertainment, Yang Hyun Suk, tłumaczył wówczas:

Tak jak w USA obchodzi się Thanksgiving, tak w Korei mamy Chuseok, długi okres świąteczny na początku października. Logistycznie utrudnia to premierę i dystrybucję albumu.

Na mini-albumie znajdują się także utwory “We Go Up”, “Supa Dupa Luv” oraz “Wild”. Co ciekawe, „We Go Up” jest pierwszym wydawnictwem BabyMonster od ich pełnoprawnego debiutu w listopadzie 2024 roku, gdy ukazał się album “Drip”. Wcześniej, w kwietniu zeszłego roku, grupa wypuściła swój pierwszy mini-album “BabyMons7er”, zawierający debiutancki singiel “Batter Up” oraz hit “Sheesh”.

BabyMonster to południowokoreański girlsband założony przez YG Entertainment w 2023 roku. Grupa oficjalnie zadebiutowała 1 kwietnia 2024 roku jako siedmioosobowy skład i szybko zdobyła popularność dzięki singlowi “Sheesh” oraz minialbumowi “BabyMons7er”. Zespół jest postrzegany jako następczynie BlackPink, co budzi ogromne oczekiwania fanów. Już pierwsze single trafiły do top 10 koreańskich list przebojów, co jest rzadkością dla debiutujących zespołów. Grupa wyróżnia się międzynarodowym składem, ponieważ członkinie pochodzą z Korei, Japonii i Tajlandii, co zwiększa ich globalny zasięg.

Źródło:https://www.nme.com/news/music/babymonster-share-invigorating-music-video-for-psycho-3909919

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

