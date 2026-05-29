BABYMETAL prezentuje nowy remix "from me to u". Za przeróbkę odpowiada Jordan Fish

Nowa wersja utworu from me to u trafi na nadchodzące wydanie Deluxe albumu METAL FORTH, którego premiera została zaplanowana na 26 czerwca. W rozszerzonej edycji znajdzie się również inny remix from me to u, przygotowany przez Major Lazer. Ta wersja została opublikowana już w kwietniu. Przy okazji przypominamy, że zespół BABYMETAL znalazł się na playliście w świeżo wydanej grze Forza Horizon 6.

BABYMETAL udostępniają nowy remix

METAL FORTH Deluxe Edition zaoferuje także trzy koncertowe nagrania live. Jednym z nich będzie wykonanie from me to u zarejestrowane podczas dużego koncertu zespołu w londyńskiej hali The O2 w ubiegłym roku. Pozostałe nagrania koncertowe to My Queen z występu w Intuit Dome oraz Algorism z koncertu w Saitama Super Arena. Jordan Fish w rozmowie z serwisem Kerrang! opowiedział również o współpracy z BABYMETAL, podkreślając profesjonalizm i ogromną dbałość zespołu o szczegóły: