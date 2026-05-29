BABYMETAL prezentuje nowy remix "from me to u". Za przeróbkę odpowiada Jordan Fish

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/05/29 17:30
Zespół BABYMETAL udostępnił nową, niezwykle energiczną wersję utworu from me to u, nagranego we współpracy z Poppy. Za remix odpowiada Jordan Fish.

Nowa wersja utworu from me to u trafi na nadchodzące wydanie Deluxe albumu METAL FORTH, którego premiera została zaplanowana na 26 czerwca. W rozszerzonej edycji znajdzie się również inny remix from me to u, przygotowany przez Major Lazer. Ta wersja została opublikowana już w kwietniu. Przy okazji przypominamy, że zespół BABYMETAL znalazł się na playliście w świeżo wydanej grze Forza Horizon 6.

METAL FORTH Deluxe Edition zaoferuje także trzy koncertowe nagrania live. Jednym z nich będzie wykonanie from me to u zarejestrowane podczas dużego koncertu zespołu w londyńskiej hali The O2 w ubiegłym roku. Pozostałe nagrania koncertowe to My Queen z występu w Intuit Dome oraz Algorism z koncertu w Saitama Super Arena. Jordan Fish w rozmowie z serwisem Kerrang! opowiedział również o współpracy z BABYMETAL, podkreślając profesjonalizm i ogromną dbałość zespołu o szczegóły:

Są bardzo dokładne. Wracają z bardzo konkretnymi uwagami i pomysłami. Kiedy pracowaliśmy nad Kingslayer, przesłali nam nawet pełną rozpiskę tekstu wraz z tłumaczeniem na angielski. Wszystko było zaskakująco dobrze zorganizowane, zwłaszcza że ja sam jestem kompletnie niezorganizowany.

Fish dodał również, że członkowie BABYMETAL bardzo profesjonalnie podchodzą do procesu twórczego i organizacji pracy nad muzyką. Już 13 czerwca zespół pojawi się także na scenie Download Festival.

BABYMETAL to japoński zespół łączący ciężkie metalowe brzmienia z energią i estetyką popu, tworząc unikalny styl nazywany kawaii metalem. Powstał w 2010 roku jako część szkolnego projektu Sakura Gakuin i szybko zdobył popularność dzięki połączeniu mocnych gitar, elektronicznych aranżacji i choreografii wykonywanej przez młode wokalistki.

Posłuchajcie omawianego remixu from me to u:

Źródło:https://www.kerrang.com/babymetal-release-hyperactive-jordan-fish-remix-of-from-me-to-u

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

