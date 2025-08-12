Azja podbija rynek gier. Zapowiedziano dwie świetnie prezentujące się gry dla jednego gracza

Gdy Zachód zawodzi, na pomoc przychodzą azjatyccy deweloperzy.

Dwie azjatyckie produkcje szykują się do mocnego wejścia na scenę gier. Każda z nich czerpiąc inspiracje z zupełnie innych źródeł kulturowych i gatunkowych. The Lost Heaven i Woochi the Wayfarer w pierwszych materiałach Pierwsza z nich to Woochi the Wayfarer od Nexon Games, tworzona przez LoreVault Studio. Gra oparta jest na klasycznej koreańskiej powieści Opowieść o Jeon Woochim, w której tytułowy mag z epoki Joseon walczy z niesprawiedliwością i korupcją. Nexon zapowiada „głęboko immersyjne i ekscytujące doświadczenie akcji” osadzone w magicznych sceneriach, pełnych tradycyjnych koreańskich potworów i muzyki.

Woochi the Wayfarer zapewni świeże i unikalne doświadczenie oparte na tradycyjnych materiałach koreańskich, jednocześnie niosąc emocjonalny przekaz, z którym każdy na świecie będzie mógł się utożsamić. Planujemy zaprezentować grę, która spodoba się graczom wszystkich kultur, opowiadając niesamowitą historię, w pełni pokazującą możliwości rozwojowe i doświadczenie Nexon Games - powiedział CEO Nexon, Park Yong-hyun. Twórcy współpracują z ekspertami z dziedziny literatury i muzyki, odwiedzają zabytkowe miejsca w całej Korei, aby wiernie odtworzyć realia epoki Joseon w wysokiej jakości 3D. Za ścieżkę dźwiękową odpowiada Jung Jae-il, znany z muzyki do Parasite i Squid Game. Produkcja nie ma jeszcze daty premiery, a biorąc pod uwagę wczesny etap prac, na debiut trzeba będzie poczekać. Z kolei The Lost Heaven to ambitny projekt chińskiego studia Youliyuan, który łączy klimaty postapokaliptyczne rodem z The Last of Us z motywem gigantycznych robotów. Gra ma być narracyjną, liniową przygodą science fiction, w której gracze będą walczyć o przetrwanie w świecie stojącym na krawędzi upadku. Warto dodać, że w świecie gry pojawią się roboty, które będą również towarzyszyć bohaterowi podczas podróży.

Niedawny pokaz rozgrywki ujawnił, że choć mechanika poruszania się wymaga dopracowania, walka wręcz już teraz prezentuje się solidnie, dając poczucie wagi każdego ciosu. Strzelanie również wygląda obiecująco, a całość utrzymana jest w konwencji gier liniowych. Choć The Lost Heaven nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery, twórcy celują w wydanie w 2026 roku. Jeśli oba projekty spełnią pokładane w nich oczekiwania, mogą pokazać, że rynek gier z Azji coraz śmielej konkuruje z największymi zachodnimi studiami.

