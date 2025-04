Avril Lavigne pomaga odbudować kultowy skate shop po pożarze. Wkrótce pojawi się limitowana edycja merchu

Zniszczony w wyniku klęsk żywiołowych Paliskates to miejsce, które od ponad 25 lat stanowiło centrum lokalnej kultury deskorolkowej i artystycznej. Teraz, wspólnie z właścicielką sklepu, Ericą Simpson, Avril przygotowała limitowaną edycję bluzy, z której 100% dochodu zostanie przekazane na odbudowę sklepu.

Avril Lavigne udziela się charytatywnie

Bluza trafi do sprzedaży we wtorek 6 maja. Jak zapowiadają twórcy, będzie to wyjątkowy projekt, który łączy charakterystyczny styl Avril z surowymi, deskorolkowymi korzeniami Paliskates. Wzór powstał przy udziale lokalnych artystów, a nadruk wykonano w Los Angeles. Nowy opis merchu podkreśla, że bluza to „więcej niż ubranie — to symbol odporności, wspólnoty i kultury, którą Paliskates pielęgnuje od dziesięcioleci”.