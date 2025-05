Avril Lavigne i Simple Plan łączą siły. Efektem tego jest energiczny singiel „Young & Dumb”

To dla mnie moment zamknięcia pewnego kręgu. Nie tylko dlatego, że Simple Plan byli ze mną na trasie w zeszłym roku, ale także dlatego, że wspólnie koncertowaliśmy już w 2003 roku, podczas mojej pierwszej trasy po arenach. Byliśmy wtedy dzieciakami z małych miasteczek w Kanadzie, dopiero co wydaliśmy swoje debiutanckie albumy. Od razu złapaliśmy wspólny język i zostaliśmy przyjaciółmi. Kilka miesięcy temu zadzwoniłam do chłopaków i spotkaliśmy się w studiu, by napisać „Young & Dumb”. Chcieliśmy uchwycić ten wyjątkowy czas w naszym życiu – moment, gdy wszystko było nowe, a my goniliśmy marzenia. Ten utwór jest dla naszych fanów. To hołd dla przeszłości i zarazem celebracja tego, co teraz. W głębi serca wciąż jesteśmy tymi samymi dzieciakami, a nasza miłość do muzyki nigdy się nie zmieniła. To piosenka o przyjaźni, nostalgii i o tym, jak muzyka przez te wszystkie lata nas łączyła. Nie mogę się doczekać, by zagrać ją dla was na żywo tego lata.

Zespół Simple Plan również skomentował wydanie wspólnego singla:

Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, że w końcu możemy wydać utwór z naszą dobrą przyjaciółką Avril. Po latach wspólnego koncertowania i spędzania czasu, wejście razem do studia było super doświadczeniem. Avril jest niesamowicie utalentowana i jesteśmy wdzięczni, że zaprosiła nas do tego projektu. Tekst „Young & Dumb” opowiada o wyjątkowej więzi, jaka nas łączy od pierwszej wspólnej trasy w 2003 roku. Od razu się zaprzyjaźniliśmy i to, co niesamowite, to fakt, że ta przyjaźń przez lata tylko się umocniła. Fani od dawna prosili nas o tę współpracę i mamy nadzieję, że pokochają ten utwór tak samo jak my. Już nie możemy się doczekać kolejnej trasy Greatest Hits i tego, by grać ten numer na żywo każdej nocy – to będzie czysta frajda!

Trasa koncertowa Avril Lavigne rozpocznie się 18 maja w Moncton (Nowy Brunszwik) i potrwa do końca czerwca. Artystka wystąpi także na kilku dużych festiwalach muzycznych, między innymi podczas Warped Tour 2025, Bonnaroo Arts & Music Festival, All Your Friends Fest oraz When We Were Young. W rozmowie z Rolling Stone, Avril powiedziała: