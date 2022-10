Avowed zmierza w dobrym kierunku? Do sieci trafiły nowe informacje i screen

Od dłuższego czasu czekamy na nowe wieści dotyczące Avowed. Na początku maja do sieci trafiły jedynie informacje, dzięki którym dowiedzieliśmy się, że gra najprawdopodobniej powstaje na silniku Unreal Engine 5. Tymczasem wygląda na to, że prace nad wspomnianym tytułem nabrały tempa, a sama produkcja zamierza zmierzać w dobrym kierunku, co z pewnością ucieszy graczy czekających na nowego RPG od twórców The Outer Worlds i Pillars of Eternity.

Gracze mają być „pod wrażeniem” Avowed

Autorem powyższych doniesień jest Jez Corden z Windows Central, który za pośrednictwem Twittera opublikował wpis, gdzie stwierdził, że gracze będą „pod wrażeniem” Avowed. Następnie dziennikarz rozwinął nieco swoją myśl i w odpowiedzi do jednego z fanów poinformował, że zmiany w zespole odpowiedzialnym za grę przyniosły oczekiwane efekty. Prace nad produkcją miałby bowiem nabrać tempa, a sam tytuł może rzekomo pochwalić się lepszą koncepcją.



Corden poinformował również, że ostatni vertical slice, czyli wycinek produkcji prezentujący najważniejsze elementy gry, został ukończony wcześniej, niż zakładano. Sam dziennikarz podkreślił także, że jego zdaniem Avowed zmierza obecnie w lepszym kierunku. Insider w przyszłości ma podzielić się dodatkowymi informacjami.



Powyższe doniesienia to jednak nie koniec. Do sieci trafił także zrzut ekranu z Avowed. Dziennikarz podkreślił jednak, że udostępniony screen nie jest najnowszy, ale rzeczywiście pochodzi z nadchodzącej produkcji Obsidian Entertainment. Całość znajdziecie na dole wiadomości.