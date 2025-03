Avowed z wielką aktualizacją. Obsidian poprawił polską wersję gry oraz zapowiedział obiecujące plany

Obsidian Entertainment właśnie podzieliło się kolejną aktualizacją do Avowed. RPG od twórców serii Pillars of Eternity i Fallout New Vegas otrzymał wyczekiwane przez społeczność funkcje oraz naprawiono wiele błędów, które przeszkadzały podczas rozgrywki. Twórcy kontynuują dalszy rozwój projektu po dobrym początku - wczoraj informowaliśmy o zadowalających wynikach sprzedaży gry.

Avowed - opis najnowszego update’u

Łatka do Avowed oznaczona numerem 1.3.0 wprowadziła między innymi dodatkowy punkt talentu udostępniany co pięć poziomów postaci - osoby ze sporym postępem w grze automatycznie otrzymają należne punkty. Dodatkowo deweloperzy postarali się ulepszyć ogólne elementy rozgrywki, tzw. quality of life. Wśród takich zmian znajdziemy funkcję przełączania się między biegiem i chodem przy użyciu klawiatury i myszki, opcję zwiększającą rozmiar czcionki dokumentów oraz innych elementów interfejsu z tekstem. Uwagi doczekało się także polskie tłumaczenie - wszystkie zmiany znajdziemy na Steamie.