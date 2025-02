Avowed wielkim hitem RPG? Wyciekają recenzje i są bardzo optymistyczne

Już dzisiaj posiadacze edycji premium będą mogli zagrać w Avowed i sprawdzić najnowszą produkcję Obsidian Entertainment. Studio ujawniło, kiedy wystartuje wczesny dostęp. Z podanych przez nich informacji najnowsze RPG będzie można ogrywać od 19:00 czasu polskiego. Obecnie nie wiadomo, czy standardowa edycja, która zadebiutuje w najbliższy wtorek, czyli 18 lutego, również dostępna będzie dopiero od tej godziny, czy też trochę wcześniej.

Avowed – pierwsze recenzje wyciekły do sieci

Już dzisiaj o 15:00 pojawią się pierwsze recenzje Avowed, ale przypadkowo dwie z nich wyciekły już do sieci. Pierwsza pochodzi z serwisu „But Why Tho?” I została przedwcześnie dodana do OpenCritica przez autora tekstu. Recenzent wystawił Avowed 9,5/10, nazywają grę jednym z najlepszych RPG-ów na rynku.