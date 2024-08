Avowed może nie zadebiutować w terminie. Wszystkiemu winien ma być STALKER 2

Autorem powyższych doniesień jest Tom Warren z redakcji The Verge. Według dziennikarza Microsoft i deweloperzy ze studia Obsidian Entertainment szykują się do ogłoszenia, że premiera Avowed została przeniesiona na początek 2025 roku . Opóźnienie nie ma mieć jednak związku z aktualnym stanem wspomnianej produkcji.

Avowed ma bowiem rzekomo znajdować się w „dobrej formie”. Decyzja o przesunięciu debiutu nowej produkcji Obsidian Entertainment ma mieć związek z niedawną informacją o opóźnieniu premiery STALKER 2: Heart of Chornobyl . Warren informuje, że Microsoft chce wprowadzić zmiany w swoim harmonogramie wydawniczym, by dać nadchodzącym grom ekskluzywnym dla konsol Xbox wystarczająco dużo przestrzeni.

Avowed i STALKER 2: Heart of Chornobyl nie są w końcu jedynymi produkcjami, które jeszcze w tym roku dostarczy na rynek Microsoft. Amerykańska firma szykuje się bowiem również do premiery Indiana Jones i Wielki Krąg, Microsoft Flight Simulator 2024, Towerborne, Ara: History Untold czy też dodatku Shattered Space do Starfield. Jesienią otrzymamy również dwa nowe tytułu od Activision Blizzard, czyli Call of Duty: Black Ops 6 oraz Diablo 4: Vessel of Hatred.

Na koniec przypomnijmy, że Avowed powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Jak wspomnieliśmy wyżej, nowa produkcja Obsidian Entertainment ma zadebiutować na rynku w 2024 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra w dniu swojej premiery trafi do biblioteki Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.