Avowed gotowe do pobrania. Znamy rozmiar plików gry

Z różnych powodów Avowed to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier RPG tego roku. Jedni liczą na solidną porażkę gry ze względu na przedpremierowe afery, inni oczekują po prostu dobrej produkcji w świecie Pilars of Eternity. Tytuł przeniesie graczy do znanego już świata Eory, jednak tym razem w pełnym trójwymiarze i z perspektywy pierwszej osoby (choć dostępny jest także widok TPP). To pierwsza produkcja osadzona w Eorze od czasu Pillars of Eternity 2: Deadfire z 2018 roku. Jeśli odniesie sukces, może zapoczątkować nową erę gier w tym uniwersum.

Można już pobrać pliki gry Avowed

Obsidian Entertainment i Microsoft potwierdzili, że pliki gry są już dostępne do pobrania przed premierą, ujawniając przy okazji pełny rozmiar produkcji. Z udostępnionych danych wynika, że pliki Avowed ważą około 75 GB. Grę mogą już pobrać zarówno subskrybenci Xbox Game Pass i PC Game Pass, jak i osoby, które zamówiły ją w przedsprzedaży. Pliki zostaną odblokowane w momencie premiery 13 lutego dla posiadaczy wczesnego dostępu oraz 18 lutego dla wszystkich graczy.