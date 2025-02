Avowed powstało ze sporym udziałem twórców Pillars of Eternity. Reżyserka opowiada o połączeniach między grami

Na kanale MinnMax pojawiła się rozmowa z reżyserką Avowed, Carrie Patel. Dowiedzieliśmy się, że świat gry będzie dużą przestrzenią, którą możemy eksplorować. Znajdziemy tam również połączenie świata znanego z dwóch gier oraz spotkamy postacie obecne w pierwszym oraz drugim Pillars of Eternity. Dzięki temu nowy projekt może szczególnie przypaść fanom serii klasycznych RPG-ów.

Jak już wiemy, za dwa tygodnie odbędzie się premiera Avowed, czyli nowego RPG-a od Obsidian Entertainment osadzonego w uniwersum serii Pillars of Eternity. Z tej okazji deweloperzy ujawniają kolejne informacje o projekcie, aby zyskać zainteresowanie graczy. W ostatnim wywiadzie z reżyserką gry dowiedzieliśmy się o wielu nawiązaniach do wspomnianej serii, które znajdziemy w nadchodzącym tytule.

Jedną z ciekawych informacji ujawnionych w materiale jest fakt, że spora część ekipy zajmującej się Avowed pracowała wcześniej przy PoE. Jest to dosyć logiczne - nad oboma projektami czuwa to samo studio. Przy okazji rozmowy poruszono również temat liczby klatek na sekundę, która według wcześniejszych doniesień miała nie osiągnąć oczekiwanych przez wielu 60 fps-ów. Wszystko wskazuje jednak na to, że twórcy zdołali osiągnąć taki wynik.