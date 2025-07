Nowa aktualizacja do Avowed całkowicie przebudowuje klasy wojownika i łowcy, dodaje nowe bronie oraz poprawia działanie na Steam Decku

Dzięki rozbudowanym księgom zaklęć, różnorodnym atakom żywiołowym oraz potężnym umiejętnościom pasywnym i aktywnym, czarodzieje od początku oferowali znacznie większą wszechstronność. Gracze wybierający inne klasy czuli się nieco na uboczu, ale teraz Obsidian przywraca równowagę w temacie dzięki najnowszej aktualizacji.

Avowed otrzymuje dużą aktualizację, które nieco przebudowuje grę

W najnowszej aktualizacji, Obsidian dodało szereg nowych aktywnych i pasywnych umiejętności dla klas wojownika oraz łowcy, a niektóre z nich są naprawdę efektowne. Przykładowo Shadow Step łowcy, pozwala teleportować się za plecy wroga, będąc idealnym skillem do skrytobójczych ataków. Fani Pillars of Eternity z pewnością rozpoznają ten ruch. Co więcej, umiejętność można ulepszyć tak, aby po udanym zabójstwie automatycznie resetowała czas odnowienia. Inną umiejętność jaką otrzymał Łowca, jest aktywna zdolność Fan of Daggers, czyli rzut zatrutymi sztyletami, z możliwością zwiększenia zasięgu i siły trucizny. Wojownik zyskał z kolei umiejętność Reviving Exhortation, która pozwala wskrzeszać sojuszników z dystansu.