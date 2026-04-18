Marvel zapowiedział nowy format dla swoich filmów. Avengers: Koniec gry wraca do kin w nowej odsłonie

To odpowiedź studia na IMAX i inne formaty premium.
Podczas tegorocznego CinemaCon Disney wraz z Marvelem ogłosiły wprowadzenie nowego standardu dla kin premium. Infinity Vision ma wskazywać widzom, które sale oferują najbardziej spektakularne wrażenia wizualne i dźwiękowe, a jednocześnie ustanowić nowy poziom jakości dla projekcji wielkoformatowych.
Marvel wprowadza nowy format Infinity Vision do kin. Avengers: Koniec gry skorzysta na tym jako pierwszy
Nowa certyfikacja została opracowana we współpracy z operatorami kin na całym świecie i obejmuje szereg rygorystycznych wymagań technicznych. Aby zdobyć oznaczenie Infinity Vision, sale muszą oferować największe dostępne ekrany, projekcję laserową zapewniającą wyższą jasność i ostrość obrazu oraz zaawansowane systemy dźwięku przestrzennego. Celem jest uproszczenie wyboru dla widzów, którzy chcą mieć pewność, że oglądają film w najlepszych możliwych warunkach.
Nowy standard zadebiutuje wraz z ponownym wprowadzeniem do kin filmu Avengers: Koniec gry, które zaplanowano na wrzesień. Produkcja powróci na wielkie ekrany nie tylko w odświeżonej formie wizualnej, lecz także z dodatkowymi materiałami. Widzowie mogą spodziewać się usuniętych scen oraz niespodzianek, które mają rozszerzyć doświadczenie związane z finałem sagi Kamieni Nieskończoności. W branży pojawiają się również spekulacje o dodatkowej scenie po napisach, mogącej zapowiadać wydarzenia z nadchodzącego filmu Avengers: Doomsday.
Podczas prezentacji w Las Vegas prezes Marvel Studios, Kevin Feige, podkreślił znaczenie kolejnych rozdziałów kinowego uniwersum:
Ta historia rozgrywa się po wydarzeniach z Końca gry, ale jednocześnie wraca do momentu, w którym wszystko się zaczęło, sięgając do świata X-Menów.
Głos w sprawie nowego standardu zabrał również przedstawiciel Disneya odpowiedzialny za dystrybucję kinową, Andrew Cripps:
Standardy produkcyjne Disneya nie mają sobie równych, a każdy detal filmu jest dopracowany z myślą o maksymalnym zanurzeniu widza. Certyfikat Infinity Vision rozszerza to podejście także na same kina. To wspólny wysiłek The Walt Disney Studios i branży kinowej, który ma pomóc widzom szybko znaleźć najlepsze sale w swojej okolicy i oglądać nasze filmy dokładnie tak, jak zostały zaprojektowane, na ogromnym ekranie, z najostrzejszym obrazem i najczystszym dźwiękiem.
Wprowadzenie Infinity Vision to kolejny krok w umacnianiu pozycji kina jako miejsca wyjątkowych premierowych doświadczeń. Disney i Marvel jasno pokazują, że mimo rosnącej roli platform streamingowych, to właśnie wielki ekran nadal ma być kluczowym elementem odbioru największych widowisk.
