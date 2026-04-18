Marvel zapowiedział nowy format dla swoich filmów. Avengers: Koniec gry wraca do kin w nowej odsłonie

To odpowiedź studia na IMAX i inne formaty premium.

Podczas tegorocznego CinemaCon Disney wraz z Marvelem ogłosiły wprowadzenie nowego standardu dla kin premium. Infinity Vision ma wskazywać widzom, które sale oferują najbardziej spektakularne wrażenia wizualne i dźwiękowe, a jednocześnie ustanowić nowy poziom jakości dla projekcji wielkoformatowych.

Marvel wprowadza nowy format Infinity Vision do kin. Avengers: Koniec gry skorzysta na tym jako pierwszy

Nowa certyfikacja została opracowana we współpracy z operatorami kin na całym świecie i obejmuje szereg rygorystycznych wymagań technicznych. Aby zdobyć oznaczenie Infinity Vision, sale muszą oferować największe dostępne ekrany, projekcję laserową zapewniającą wyższą jasność i ostrość obrazu oraz zaawansowane systemy dźwięku przestrzennego. Celem jest uproszczenie wyboru dla widzów, którzy chcą mieć pewność, że oglądają film w najlepszych możliwych warunkach.