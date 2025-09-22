Avengers: Doomsday z pierwszym spojrzeniem na kostiumy bohaterów. Wyciekła grafika prezentująca postacie

Taki gadżet otrzymała ekipa po zakończeniu prac na planie.

Zdjęcia do Avengers: Doomsday dobiegły końca, a w sieci zaczynają pojawiać się pierwsze materiały zakulisowe. Największe emocje wzbudził prezent, jakim pochwaliła się charakteryzatorka Gi Ponci Mua. Udostępniona przez nią grafika ukazuje pełen skład bohaterów i złoczyńców w nowych kostiumach, co natychmiast rozgrzało wyobraźnię fanów Marvela. Avengers: Doomsday – grafika prezentuje bohaterów w ich kostiumach Najwięcej komentarzy wywołała nowa stylizacja Fantastycznej Czwórki, poza Benem Grimmem, który tradycyjnie pozostaje w swojej kamiennej postaci, reszta zespołu zadebiutowała w zupełnie świeżych strojach. Równie głośno mówi się o powrocie Thora z krótkimi włosami przypominającymi jego wygląd z Avengers: Wojna bez granic. Nie mniejsze wrażenie zrobiły stroje X-Menów, które w końcu wiernie odwzorowują klasyczne projekty znane z komiksów.

Na ilustracji widać także Doktora Dooma, co tylko potwierdza jego centralną rolę w nadchodzącym widowisku. Już wcześniej jednak mogliśmy zobaczyć pełny strój głównego antagonisty filmu. Zmieniono również wygląd postaci takich jak Namor czy M’Baku, a szczególną uwagę zwróciła obecność Sentry’ego. Jego udział w filmie sugeruje, że Bob Reynolds przestanie już dłużej powstrzymywać swoje mroczniejsze alter ego. Część fanów spekuluje, że ostatnia z postaci może okazać się Valerią Richards, lecz ostateczną odpowiedź poznamy dopiero w kinie. Co ciekawe, niektórzy fani zwracają uwagę, że skład X-Menów mógłby być bardziej kompletny i wciąż brakuje w nim takich ikon jak Wolverine, Jean Grey czy Storm.

GramTV przedstawia:

Pełna lista postaci zaprezentowanych w kostiumach robi ogromne wrażenie. Na grafice znalazło się miejsce dla: Doktora Dooma, Mister Fantastic, Bucky’ego Barnesa, Yeleny Belovej, Magneto, Beasta, Ghost, Thora, Invisible Woman, Czarnej Pantery, Red Guardiana, Profesora X, Cyclopsa, Falcona, Kapitana Ameryki, The Thinga, Shang-Chi, M’Baku, Gambita, Nightcrawlera, The Sentry’ego, Ant-Mana, Human Torcha, Lokiego, Namora, Mystique, U.S. Agenta oraz Franklina Richardsa. Wczytywanie ramki mediów. Za reżyserię odpowiadają bracia Russo, a scenariusz napisał Stephen McFeely. W potwierdzonej obsadzie znaleźli się Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd i Robert Downey Jr., a także Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen i Lewis Pullman. Dołączą do nich gwiazdy Fantastycznej Czwórki: Pierwszych kroków, czyli Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn, oraz aktorzy z serii X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden i Channing Tatum. Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Secret Wars pojawi się rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.