Avengers: Doomsday i Secret Wars wprowadzą nowych bohaterów i złoczyńców. Będą to jednorazowe występy

Te postacie nie zostaną przeniesione do trzeciej sagi uniwersum.

W dwóch nowych odsłonach Avengers czekają nas pojedynki wielu superbohaterów. Już teraz Marvel potwierdził 27 nazwisk, które pojawią się w Doomsday, a kolejne mają zostać ogłoszone w najbliższych miesiącach. Wcześniej do sieci trafiły informacje, kto stanie na czele dwóch grup superbohaterów. Teraz kolejną ciekawą plotką podzielił się scooper Cryptic4KQual, według którego w filmie pojawi się jeszcze więcej bohaterów i złoczyńców.

Avengers: Doomsday i Secret Wars z masą nowych postaci

Według jego informacji to będą jednorazowe występy, które wynikać będą z wątku multiwersum. Fani zobaczą na ekranie nigdy wcześniej nie widzianych postaci, które jednak nie zostaną przeniesione do trzeciej sagi MCU. Może to działać podobnie jak z Illuminati w Doktor Strange w multiwersum obłędu, w którym poznaliśmy Black Bolta, Reeda Richardsa w wykonaniu Johna Krasinskiego, czy Kapitan Carter.