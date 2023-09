Avengers 6 zrestartuje całe MCU? Uniwersum ma powstać od nowa

Szósta część Avengers stanie się więc „pożegnaniem” ze wszystkimi dotychczasowymi filmami i serialami Marvela. Według CanWeGetSomeToast ma to zrobić miejsce na zupełnie nowych bohaterów i ich historię.

Tak, Hugh Jackman nie zostanie zastąpiony, a stanie się to dopiero po Avengers: Secret Wars. Feige pracuje nad tym, aby ​​Secret Wars było pożegnaniem nie tylko obecnego MCU, ale wszystkich filmów Marvela, które pojawiły się przed Iron Manem.

To będzie ostateczny (miękki) reset uniwersum. Aby zrobić miejsce dla „All New, and All Different”.