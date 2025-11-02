Avengers 5 miało pokazać zaskakującą porażkę Kanga. To byłby szokujący zwrot akcji

Aż żal, że ten pomysł nie został wykorzystany.

Niedawno informowaliśmy o ciekawym zwrocie akcji, do którego może dojść już na początku Avengers: Doomsday. Według fanowskiej teorii Doktor Doom mógł poza ekranem pokonać dwóch potężnych superbohaterów. Teraz do sieci trafiły szczegóły anulowanego The Kang Dynasty, które rzucają nowe światło na ten film. Jak się okazuje, w jednej z wczesnych wersji scenariusza Young Avengersi mieli stanąć do walki z wariantem Kanga, choć cały pomysł miał zaskakujący zwrot akcji. Avengers: The Kang Dynasty – Young Avengers już na początku filmu mieli pokonać zaskakujący wariant Kanga W rozmowie z fanami na Reddicie scenarzysta Michael Waldron, współautor Avengers: Doomsday i twórca scenariusza do Lokiego czy Doktora Strange’a w multiwersum obłędu, zdradził, że wraz z Jeffem Lovenessem miał pomysł na nieco komediową sekwencję z udziałem młodej drużyny bohaterów.

Spędziliśmy popołudnie, wymyślając scenę, w której Young Avengersi pokonują wariant Kanga i są z tego niesamowicie dumni… aż w końcu odkrywają, że ten konkretny Kang miał przy sobie karteczkę z napisem „Proszę o cierpliwość, to mój pierwszy dzień jako Kang”. I wtedy cały entuzjazm opadał – wyznał Waldron. Autor dodał, że prawdopodobnie chodziło o tzw. „jaszczurzego Kanga”, jednego z wariantów pokazanych w scenie po napisach filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania. Choć koncepcja była raczej humorystyczna, potwierdza, że Marvel planował wprowadzić Young Avengersów do filmu znacznie wcześniej, zanim projekt przeszedł gruntowne zmiany po zrezygnowaniu z Jonathana Majorsa z roli głównego antagonisty.

GramTV przedstawia:

Niedługo po tych wyznaniach na platformie X zareagował branżowy insider Alex Perez z The Cosmic Circus, który zasugerował, że młodzi bohaterowie mieli zmierzyć się nie z przypadkowym wariantem, lecz z Nathanielem Richardsem, ojcem Reeda Richardsa z Fantastycznej Czwórki i podróżnikiem w czasie, który w niektórych rzeczywistościach sam staje się Kangiem Zdobywcą. Wczytywanie ramki mediów. Pomysł Waldrona spotkał się z mieszanym odbiorem wśród fanów. Wielu uznało, że taka interpretacja jednej z najbardziej złożonych postaci w historii Marvela byłaby zbyt lekka i mogłaby zniweczyć potencjał Kanga jako przyszłego głównego przeciwnika Avengersów. Z drugiej strony niektórzy docenili pomysł za świeżość i próbę wprowadzenia humoru w multiversum, które ostatnio boryka się z nadmiarem powagi i chaosu narracyjnego. Obecnie Marvel Studios skupia się na przygotowaniach do filmów Avengers: Doomsday, który trafi do kin 18 grudnia 2026 roku, oraz Avengers: Secret Wars, zaplanowanego na 17 grudnia 2027 roku. Nie jest jednak wykluczone, że Young Avengersi pojawią się w jednej z tych produkcji lub otrzymają własny serial na Disney+, roboczo określany jako The Champions.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.