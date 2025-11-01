Avengers: Doomsday rozpocznie się od szokującego zwrotu akcji? Doktor Doom mógł zabić dwóch Avengersów poza ekranem

Ciężko mówić tu o przypadku, więc możliwe, że Marvel ujawnił przedwcześnie zbyt wiele.

Do sieci trafiła wysokiej jakości grafika promująca film Avengers: Doomsday, która może rzucać nowe światło na fabularne sekrety jednego z najbardziej wyczekiwanych filmów przyszłego roku. Tym razem uwagę fanów przykuły nietypowe symbole umieszczone na zbroi Doktora Dooma, granego przez Roberta Downeya Jr. Avengers: Doomsday – Doktor Doom pokonał potężnych superbohaterów z innych światów? Marvel do tej pory nie zdradził zbyt wielu informacji na temat Avengers: Doomsday. Jednak nowe spekulacje rozbudziła grafika ujawniona pierwotnie na targach Disneya w Szanghaju, która doczekała się teraz wersji w wysokiej rozdzielczości. Na piersi Dooma widoczne są dwa okrągłe elementy spinające pelerynę, czyli klasyczny komiksowy motyw dla tej postaci. Tym razem jednak pojawiły się na nich dwa symbole, które wielu fanów uznało za powiązane z Kapitan Marvel oraz Thorem. Jeden z nich przypomina gwiaździstą ikonę z kostiumu Carol Danvers, a drugi kształt młota Mjolnira.

Choć nie ma oficjalnego potwierdzenia, co oznaczają te emblematy, teoria, która zyskała na popularności w sieci, zakłada, że Doom mógł zabić alternatywne wersje wspomnianych bohaterów i zachować ich symbole jako trofea. Taki wątek dobrze wpisywałby się w narrację opartej na multiwersum, którą wcześniej budowano wokół Kanga. W Ant-Man i Osa: Kwantomania Kang sugerował, że zabił wielu Avengersów z różnych rzeczywistości. Teraz podobne tło fabularne może otrzymać Doktor Doom.

GramTV przedstawia:

Jeśli Marvel faktycznie zachowa elementy pierwotnej koncepcji fabularnej, to Doktor Doom stanie się przeciwnikiem nie tylko groźnym, ale też pełnym tajemnic i wielowymiarowych powiązań. W takim ujęciu jego nowa zbroja nie byłaby tylko stylistycznym wyborem, lecz świadectwem jego potęgi i przeszłych zwycięstw nad największymi herosami uniwersum. Za reżyserię Avengers: Doomsday odpowiadają bracia Russo, a scenariusz napisał Stephen McFeely. W potwierdzonej obsadzie znaleźli się Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd i Robert Downey Jr., a także Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen i Lewis Pullman. Dołączą do nich gwiazdy Fantastycznej Czwórki: Pierwszych kroków, czyli Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn, oraz aktorzy z serii X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden i Channing Tatum. Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Secret Wars pojawi się rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.