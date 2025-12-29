Avatar: Frontiers of Pandora z rekordową liczbą graczy na Steam. Premiera nowego filmu pomogła

Avatar: Ogień i popiół błyskawicznie podbija box office. Okazuje się jednak, że zainteresowaniem cieszy się również inna produkcja osadzona w uniwersum wykreowanym przez Jamesa Camerona. Mowa tutaj oczywiście o grze Avatar: Frontiers of Pandora, której udało się osiągnąć nowy rekord aktywności na Steam.

Avatar: Frontiers of Pandora z nowym rekordem aktywności na Steam

Wczoraj – 28 grudnia 2025 roku – Avatar: Frontiers of Pandora uruchomiło jednocześnie blisko 12,5 tysiąca użytkowników Steama (dzięki SteamDB). Zdajemy sobie sprawę, że wspomniana liczba może nie robić na większości z Was wielkiego wrażenia, ale jest ona znacznie wyższa od poprzedniego rekordu aktywności ze stycznia tego roku. Wówczas w produkcję Ubisoftu grało w jednym momencie zaledwie 2614 użytkowników platformy Valve.