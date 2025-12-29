Zaloguj się lub Zarejestruj

Avatar: Frontiers of Pandora z rekordową liczbą graczy na Steam. Premiera nowego filmu pomogła

Mikołaj Ciesielski
2025/12/29 20:15
Kolejny dodatek fabularny i promocja najwyraźniej również zrobiły swoje.

Avatar: Ogień i popiół błyskawicznie podbija box office. Okazuje się jednak, że zainteresowaniem cieszy się również inna produkcja osadzona w uniwersum wykreowanym przez Jamesa Camerona. Mowa tutaj oczywiście o grze Avatar: Frontiers of Pandora, której udało się osiągnąć nowy rekord aktywności na Steam.

Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes

Avatar: Frontiers of Pandora z nowym rekordem aktywności na Steam

Wczoraj – 28 grudnia 2025 roku – Avatar: Frontiers of Pandora uruchomiło jednocześnie blisko 12,5 tysiąca użytkowników Steama (dzięki SteamDB). Zdajemy sobie sprawę, że wspomniana liczba może nie robić na większości z Was wielkiego wrażenia, ale jest ona znacznie wyższa od poprzedniego rekordu aktywności ze stycznia tego roku. Wówczas w produkcję Ubisoftu grało w jednym momencie zaledwie 2614 użytkowników platformy Valve.

W tym miejscu warto wspomnieć, że na początku grudnia gra Avatar: Frontiers of Pandora otrzymała dużą aktualizację, która wprowadziła tryb TPP. Natomiast 19 grudnia 2025 roku – równocześnie z premierą filmu Avatar: Ogień i popiół – na rynku zadebiutował dodatek fabularny From the Ashes, a podstawowa wersja gry dostępna jest obecnie w promocyjnej cenie na Steam. Jak widać, wszystko to przełożyło się na duży wzrost zainteresowania wspomnianą produkcją przez użytkowników platformy Valve.

Na koniec przypomnijmy, że Avatar: Frontiers of Pandora dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Avatar: Frontiers of Pandora. Coś więcej niż klon Far Cry’a.

Źródło:https://twistedvoxel.com/avatar-frontiers-of-pandora-surpasses-previous-steam-player-peak-following-film-release/

News
PC
Ubisoft
Steam
gra akcji
rekord
sandbox
science fiction
otwarty świat
Avatar: Frontiers of Pandora
liczba graczy
wyniki aktywności
Avatar: Ogień i popiół
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

