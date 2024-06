Avatar: Frontiers of Pandora z mieszanym odbiorem wśród użytkowników Steam

Jeśli zaś chodzi o same recenzje użytkowników Steam, gracze w pozytywny sposób zwracają uwagę na piękną scenerię, wciągający świat czy system zbierania i rzemiosła. Z drugiej strony pojawiają się jednak głosy mówiące o tym, że gra czasem się zawiesza i występują w niej różne błędy uniemożliwiające cieszenie się rozgrywką.

Avatar: Frontiers of Pandora™ to przygodowa gra akcji FPP, osadzona w scenerii Zachodnich Rubieży. Wcielasz się w Na'vi, który został porwany przez korporację ZPZ, a następnie ukształtowany, aby służyć jej celom. Gdy piętnaście lat później odzyskujesz wolność, odkrywasz, że czujesz się obco we własnej ojczyźnie. Dołącz do innych klanów, by chronić Pandorę, odzyskaj więź z utraconym dziedzictwem i odkryj, co tak naprawdę oznacza przynależność do Na'vi. – głosi opis gry Avatar: Frontiers of Pandora na platformie Steam.