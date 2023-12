Avatar: Frontiers of Pandora wycieka. Zobaczcie 8-minutowy gameplay z wersji PC

Informowaliśmy Was już dzisiaj, że Avatar: Frontiers of Pandora wymaga połączenia z siecią do do instalacji pudełkowej wersji gry. Okazuje się jednak, że to nie koniec wiadomości związanych z najnowszą produkcją studia Massive Entertainment. Do sieci wyciekł bowiem obszerny gameplay ze wspomnianego tytułu. Dzięki materiałowi zainteresowani mogą sprawdzić, jak Avatar: Frontiers of Pandora prezentuje się w wersji PC.

Wyciekł gameplay z pecetowej wersji Avatar: Frontiers of Pandora. Gracze mogą zobaczyć 8 minut rozgrywki

Jak informuje redakcja DSOGaming, pozwala zobaczyć, jak Avatar: Frontiers of Pandora działa na pececie wyposażonym w kartę graficzną Nvidia RTX 4070Ti. Sam gameplay przedstawia prawdopodobnie początek historii iskupia się natomiast w na przemierzaniu ciemnych oraz ciasnych korytarzy. Trzeba jednak przyznać, że całość prezentuje się naprawdę nieźle.