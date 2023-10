Poznaliśmy wymagania sprzętowe gry Avatar: Frontiers of Pandora na PC

Przedstawiciele francuskiej korporacji Ubisoft zaprezentowali oficjalne wymagania sprzętowe dla gry Avatar: Frontiers of Pandora dla wersji na komputery osobiste. Nie są one szczególnie wysokie, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że do zagrania wystarczy NVIDIA GTX 1070 z 2016 roku. Wszystko wskazuje na to, że sporą część roboty, aby uzyskać oczekiwane efekty, będzie robiła technologia FSR2 od AMD.

Avatar: Frontiers of Pandora – wymagania na PC

Minimalne wymagania sprzętowe

przy ustawieniach: 1080p, 30 FPS, opcje niskie z FSR2 w trybie jakości;

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10/11;

AMD Ryzen 5 3600 lub Intel i7 8700K; KARTA GRAFICZNA: AMD RX 5700 8GB lub NVIDIA GTX 1070 8 GB lub Intel ARC A750 8 GB;

16 GB; MIEJSCE NA DYSKU: 90 GB (SSD);

Rekomendowane wymagania sprzętowe

przy ustawieniach: 1080p, 60 FPS, opcje wysokie z FSR2 w trybie jakości;

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10/11;

AMD Ryzen 5 5600x lub Intel i5 11600K; KARTA GRAFICZNA: AMD RX 6700 XT 12 GB lub NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB;

16 GB; MIEJSCE NA DYSKU: 90 GB (SSD);

Wymagania sprzętowe dla Entuzjastów

przy ustawieniach: 1440p, 60 FPS, opcje wysokie z FSR2 w trybie jakości;

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10/11;

AMD Ryzen 5 5600x lub Intel i5 11600K; KARTA GRAFICZNA: AMD RX 6800 XT 16 GB lub NVIDIA RTX 3080 10 GB;

16 GB; MIEJSCE NA DYSKU: 90 GB (SSD);

90 GB (SSD); DIRECTX: wersja 12;

Wymagania sprzętowe Ultra

przy ustawieniach: 4K, 60 FPS, opcje ultra z FSR2 w trybie zbalansowanym;

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10/11;

AMD Ryzen 7 5800x3D lub Intel i7 12700K; KARTA GRAFICZNA: AMD RX 7900 XTX 24 GB lub NVIDIA RTX 4080 16 GB;

16 GB; MIEJSCE NA DYSKU: 90 GB (SSD);

Przypomnijmy, że Avatar: Frontiers of Pandora ma zadebiutować 7 grudnia bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.