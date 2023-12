Avatar: Frontiers of Pandora wymaga połączenia z siecią. Bez tego nie zainstalujecie gry

Pod koniec listopada w sieci pojawił się nowy zwiastun Avatar: Frontiers of Pandora prezentujący bonusy do zamówień przedpremierowych. Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja studia Massive Entertainment zadebiutuje na rynku już jutro – 7 grudnia 2023 roku – ale w sieci pojawiły się niepokojące doniesienia na temat nowego dzieła twórców The Division. Wygląda bowiem na to, że gracze nie będą mogli rozpocząć eksploracji tytułowej Pandory bez wcześniejszego połączenia się z siecią.

Avatar: Frontiers of Pandora wymaga połączenia z siecią do instalacji pudełkowej wersji gry

Jednemu z użytkowników forum Reddit udało się już otrzymać swój egzemplarzy gry Avatar: Frontiers of Pandora. Okazuje się jednak, że gracz nie może rozpocząć swojej przygody z nową produkcją studia Massive Entertainment. Zgodnie z przekazanymi informacjami po włożeniu płyty do napędu na ekranie pojawia się jedynie logo wspomnianego tytułu oraz informacja o dacie premiery.