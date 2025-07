Avatar: Frontiers of Pandora otrzyma tryb TPP i Nową Grę Plus. Darmowa aktualizacja pojawi się przed premierą nowego filmu

Ubisoft zapowiedział darmową aktualizację do gry Avatar: Frontiers of Pandora, która trafi do graczy 5 grudnia 2025 roku.

Darmowa aktualizacja do Avatar: Frontiers of Pandora pojawi się dokładnie w trzecią rocznicę premiery gry, a także na chwilę przed debiutem trzeciego filmu z uniwersum Jamesa Camerona, czyli Avatar: Fire and Ash, którego premiera kinowa planowana jest na 19 grudnia 2025. Wśród nowości pojawi się długo wyczekiwany tryb trzecioosobowy (TPP) oraz tryb Nowa Gra Plus. Avatar: Frontiers of Pandora otrzyma w grudniu darmową aktualizację Nowy tryb TPP pozwoli graczom zobaczyć swojego bohatera Na’vi z perspektywy trzeciej osoby. Wprowadza on przeprojektowane animacje, sterowanie i system kamer, które można włączyć za pomocą jednego przycisku. Ubisoft udostępnił krótki zwiastun prezentujący tę funkcję w akcji, który możecie zobaczyć na dole newsa.

Tryb Nowa Gra Plus umożliwi przejście gry od początku z zachowaniem całego ekwipunku, umiejętności i ulepszeń, ale tym razem stawiając czoła trudniejszym przeciwnikom. Pojawi się również nowe drzewko umiejętności oraz możliwość zdobycia mocniejszego wyposażenia.

Aktualizacja dołączy do wcześniejszych rozszerzeń fabularnych, czyli The Sky Breaker oraz Secrets of the Spires, które rozbudowały historię przedstawioną w Frontiers of Pandora. Od momentu premiery, gra otrzymała także szereg usprawnień jakości życia, w tym ulepszoną encyklopedię Hunters Guide i tryb 40 klatek na sekundę dla konsol, co nieco poprawiło płynność rozgrywki. Oczywiście, wiele nie zmieniło to w odbiorze graczy, którzy w dzisiejszych czasach oczekują minimum 60 klatek na sekundę. Gracze, którzy czekali na większą swobodę kamery i powtórne przechodzenie gry w nowym stylu, mogą już zacierać ręce. 5 grudnia przyniesie powiew świeżości w grze Avatar: Frontiers of Pandora i co najważniejsze, za tę aktualizację nie trzeba będzie zapłacić. Pytanie tylko czy aby przypadkiem ostatnie PR-owe wtopy Ubisoftu nie przełożą się negatywnie na zainteresowanie, nawet tak dużej, darmowej aktualizacji.