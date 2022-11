Avatar 2 na finałowym zwiastunie. Wiemy, ile film musi zarobić w kinach

W praktyce oznacza to, że Avatar: Istota wody musiałaby zarobić ponad 2 miliardy dolarów na całym świecie, co nie wydaje się niemożliwe, ale bardzo trudne. Według wcześniejszych informacji Cameron miał otrzymać po 250 milionów dolarów budżetu na każdy film z serii, a więc łącznie 1 miliard dolarów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wyłącznie drugą część, to wraz z kosztami promocjami, film musiałby zarobić od 800 do 900 mln dolarów, aby się zwrócił. Disney jednak liczy na odpowiedni finansowy profit z premiery filmu w kinach, więc jedynie zwrot wszystkich kosztów nikogo by nie zadowolił.

Biorąc pod uwagę poprzednie słowa Camerona, dotyczące rentowności filmu, aby powstały dwie kolejne części, reżyser ma rację dotyczące wyników finansowych drugiej odsłony swojej serii. Osiągnięcie ponad 2 miliardów dolarów wpływów z kin pozwoliłoby reżyserowi nie tylko pokryć koszty produkcji wszystkich filmów (bez wliczania budżetu na marketing), ale również Disney mógłby jeszcze liczyć na niewielki zysk. Wytwórnia dopiero przy kolejnych trzech filmach zarobiłaby więcej, dlatego Cameron biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, uważa, że Avatar 2 potrzebuje stać się jednym z najbardziej dochodowych filmów, aby cała seria mogła przetrwać i otrzymać swoje zakończenie w piątej odsłonie.