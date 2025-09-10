Zaloguj się lub Zarejestruj

Autorka zdjęć do Rozdzielenia zapisała się tą wygraną w historii kinematografii

Jakub Piwoński
2025/09/10 12:45
0
0

To przełomowy moment.

Jak informowaliśmy wcześniej, niedawno odbyła się pierwsza część rozdania nagród Emmy. Przyznano nagrody dla seriali i produkcji telewizyjnych w kategoriach technicznych. Największe uznanie zdobyły produkcje od Apple TV+, w tym Rozdzielnie. Jessica Lee Gagné, autorka zdjęć do serialu, przeszła do historii – została pierwszą kobietą nagrodzoną w kategorii wybitne zdjęcia do serialu w Emmy.

Jessica Lee Gagné
Jessica Lee Gagné

Jessica Lee Gagné, autorka zdjęć do Rozdzielenia, przechodzi do historii

Już sama nominacja była przełomowa – Gagné stała się pierwszą kobietą w historii Emmy, nominowaną w tym samym roku zarówno za zdjęcia, jak i reżyserię do jednego serialu dramatycznego. Odbierając statuetkę, podkreśliła znaczenie reprezentacji kobiet w kinematografii. – „Pracowałam kiedyś dla mężczyzny, który powiedział, że są dwie rzeczy, których kobiety nie mogą robić: być kierowcami Formuły 1 ani operatorkami. To bardzo mnie zmotywowało” – przyznała. – „To było marzenie, o którym myślałam od dawna” – dodała, wyrażając nadzieję na dalszy rozwój swojej kariery reżyserskiej.

GramTV przedstawia:

Nagroda została przyznana za pracę Gagné nad odcinkiem Hello, Ms. Cobel. Drugi sezon przebojowego Rozdzielenia otwiera imponująca sekwencja z Markiem (Adam Scott), biegnącym przez labirynt korytarzy Lumen Industries. Aby ją zrealizować, operatorka użyła gimbala, Steadicamu i systemu kontroli ruchu, łącząc ujęcia w dynamiczną, wielowarstwową całość.

Rozdzielenie, który w tym roku zdobył najwięcej nominacji do Emmy, triumfował już sześciokrotnie podczas pierwszego wieczoru rozdania nagród. – „To naprawdę wyjątkowy serial. Pierwszy sezon był trochę outsiderem, ale teraz, widząc grono fanów i to, jak bardzo się rozrosło, jest niesamowite” – skomentowała Gagné. Druga, ta ważniejsza część rozdania nagród odbędzie się już w najbliższy weekend.

Źródło:https://variety.com/2025/tv/news/severance-jessica-lee-gagne-history-emmy-cinematography-1236510692/

Tagi:

Popkultura
nagrody
zdjęcia
Emmy
rozdzielenie
operator
serial science-fiction
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112