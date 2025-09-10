Autorka zdjęć do Rozdzielenia zapisała się tą wygraną w historii kinematografii

Jak informowaliśmy wcześniej, niedawno odbyła się pierwsza część rozdania nagród Emmy. Przyznano nagrody dla seriali i produkcji telewizyjnych w kategoriach technicznych. Największe uznanie zdobyły produkcje od Apple TV+, w tym Rozdzielnie. Jessica Lee Gagné, autorka zdjęć do serialu, przeszła do historii – została pierwszą kobietą nagrodzoną w kategorii wybitne zdjęcia do serialu w Emmy.

Jessica Lee Gagné, autorka zdjęć do Rozdzielenia, przechodzi do historii

Już sama nominacja była przełomowa – Gagné stała się pierwszą kobietą w historii Emmy, nominowaną w tym samym roku zarówno za zdjęcia, jak i reżyserię do jednego serialu dramatycznego. Odbierając statuetkę, podkreśliła znaczenie reprezentacji kobiet w kinematografii. – „Pracowałam kiedyś dla mężczyzny, który powiedział, że są dwie rzeczy, których kobiety nie mogą robić: być kierowcami Formuły 1 ani operatorkami. To bardzo mnie zmotywowało” – przyznała. – „To było marzenie, o którym myślałam od dawna” – dodała, wyrażając nadzieję na dalszy rozwój swojej kariery reżyserskiej.