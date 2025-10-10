Zaloguj się lub Zarejestruj

Autorka kontrowersyjnego filmu Marvela znowu celuje w Oscary. Nowy film może namieszać

Jakub Piwoński
2025/10/10 09:40
Na podstawie tej historii powstał Hamlet.

Do sieci trafił zwiastun filmu Hamnet w reżyserii Chloé Zhao, znanej z nagrodzonego Oscarem Nomadland i marvelowskiego Eternals. Nowy film jest oparta na powieści Maggie O’Farrell, opowiada historię śmierci syna Williama Szekspira i pokazuje, jak tragedia ta mogła zainspirować powstanie Hamleta.

Hamnet
Hamnet

Hamnet – zwiastun filmu, który ma szansę na Oscary

Film od miesięcy budzi duże emocje – po premierach na festiwalach w Telluride i Toronto krytycy nazywali go jednym z faworytów do Oscarów. Jednak ostatnio szanse Zhao nieco zmalały, bo na horyzoncie pojawiło się nowe dzieło Paula Thomasa Andersona, Jedna bitwa po drugiej. Warto dodać, że status filmu Hamnet na Rotten Tomatoes wynosi obecnie 90%.

Jak da się słyszeć z pierwszych zapowiedzi i ocen, Hamnet to najwyraźniej kino, które wymaga cierpliwości. Przez długi czas rozwija się powoli, skupiając się na relacji Williama (Paul Mescal) i Agnes Hathaway (Jessie Buckley). Zhao snowu stawia na obserwację emocji, detali i nastroju, ale ponoć chwilami film traci tempo. Krytyce zwracają także uwagę na role Buckley i Mescala.

GramTV przedstawia:

Patrząc na pierwszy zwiastun, który zapowiada dystrybucję filmu w kinach, na pewno można szykować się na kino rozwijające się w sposób spokojny, ale kryjące dramat. Premiera filmu w Polsce – 23 stycznia 2026.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/9/hamnet-trailer-chlo-zhaos-overpraised-ode-to-grief-that-finds-redemption-in-its-final-act

Popkultura
zwiastun
Chloé Zhao
Jessie Buckley
Paul Mescal
William Shakespeare
Hamnet
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


