Autorka kontrowersyjnego filmu Marvela znowu celuje w Oscary. Nowy film może namieszać

Do sieci trafił zwiastun filmu Hamnet w reżyserii Chloé Zhao, znanej z nagrodzonego Oscarem Nomadland i marvelowskiego Eternals. Nowy film jest oparta na powieści Maggie O’Farrell, opowiada historię śmierci syna Williama Szekspira i pokazuje, jak tragedia ta mogła zainspirować powstanie Hamleta.

Hamnet – zwiastun filmu, który ma szansę na Oscary

Film od miesięcy budzi duże emocje – po premierach na festiwalach w Telluride i Toronto krytycy nazywali go jednym z faworytów do Oscarów. Jednak ostatnio szanse Zhao nieco zmalały, bo na horyzoncie pojawiło się nowe dzieło Paula Thomasa Andersona, Jedna bitwa po drugiej. Warto dodać, że status filmu Hamnet na Rotten Tomatoes wynosi obecnie 90%.