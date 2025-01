Attack on Titan w polskich kinach. Zwiastun i data premiery najnowszego filmu

Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku w Japonii zadebiutował film Attack on Titan The Movie: THE LAST ATTACK, który przedstawiał skróconą historię finałowego sezonu, skupiającą się tylko na najważniejszych wątkach i wydarzeniach. Teraz ogłoszono, że produkcja trafi również do polskich kin. Na premierę nie będziemy musieli już długo czekać i Atak Tytanów zobaczymy na dużym ekranie już pod koniec lutego.

Attack on Titan The Movie: THE LAST ATTACK trafi do polskich kin

Attack on Titan The Movie: THE LAST ATTACK zadebiutuje w polskich kinach już 28 lutego. Widzowie obejrzą pełnometrażową produkcję na podstawie dwóch finałowych odcinków popularnego anime. Fani mogą liczyć na ulepszenie niektórych scen, w tym efektów specjalnych, względem serialu. Film posiada również nową scenę po napisach, a także dźwięk przestrzenny 5.1. Polski zwiastun i plakat zobaczcie poniżej.